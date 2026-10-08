Ζόε Σαλντάνα: Η υπερηφάνεια και ο φόβος με κρατούσαν μακριά από το να ζητήσω βοήθεια για την ψυχική μου υγεία



την ψυχική της υγεία μοιράστηκε η Ζόε Σαλντάνα , αναφέροντας πως η υπερηφάνεια και ο φόβος την κρατούσαν μακριά από το να ζητήσει βοήθεια.

Η Σαλντάνα παραδέχτηκε ότι πέρασε «

» στα 20 της, ωστόσο χαρακτήρισε τα 30 της μια «

» καθώς τότε συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν απαραίτητο να αντιμετωπίζει μόνη τις δυσκολίες της.

«

», εξήγησε. «

» συμπλήρωσε.

Τις δυσκολίες που έχει περάσει κατά καιρούς μεΗ 48χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο People, εξηγώντας ότι η ψυχική της κατάσταση περνά από διαφορετικές φάσεις, με περιόδους κατά τις οποίες αισθάνεται ότι μπορεί να διαχειριστεί όσα την απασχολούν και άλλες στις οποίες η κούραση και το έντονο στρες κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα.«Νομίζω υπάρχουν διακυμάνσεις» δήλωσε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν περίοδοι που νιώθω ότι το έχω υπό έλεγχο και ότι μπορώ να ανταποκριθώ. Και μετά υπάρχουν στιγμές που μένω πίσω, επειδή είμαι κουρασμένη ή πολύ αγχωμένη. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή είτε σε προλαβαίνει είτε μένει πίσω σου κι εγώ προσπαθώ πάντα να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου».πολλάπολύ όμορφη περίοδο αυτογνωσίαςΟι προκλήσεις που ήταν πραγματικά δύσκολο να ξεπεράσω ήταν εκείνες που αντιμετώπισα μόνη, χωρίς καμία βοήθεια, είτε από υπερηφάνεια είτε επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω ανοιχτά είτε από φόβοΑντίθετα, οι δυσκολίες που αισθάνομαι ότι μπόρεσα να διαχειριστώ πιο εύκολα και να ξεπεράσω με υγιή τρόπο ήταν εκείνες για τις οποίες ζήτησα υποστήριξη και μια ομάδα ανθρώπων στάθηκε δίπλα μουΗ ηθοποιός σημείωσε πως, όπως πολλές γυναίκες, έχει μάθει να απαντά σχεδόν αυτόματα ότι «είναι καλά» όταν κάποιος τη ρωτά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η προσπάθεια, όμως, να γίνει πιο ειλικρινής σχετικά με τα συναισθήματά της αποδείχθηκε ιδιαίτερα βοηθητική.Πιο αναλυτικά, παραδέχτηκε: «Υπάρχει αυτή η κακή συνήθεια να πιστεύουμε ότι αν πεις πως είσαι καλά, τότε όλα θα πάνε όλα καλά. Εξακολουθώ να το κάνω, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Όταν δεν είμαι καλά, πρέπει να προσπαθώ να βρω το θάρρος να το πω. Να λέω σε όλους γύρω μου: “Δεν είμαι καλά, χρειάζομαι πραγματικά την υποστήριξή σας, αλλά έτσι νιώθω ότι μπορείτε να με βοηθήσετε”».: Shutterstock