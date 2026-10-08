Βασίλης Ζούλιας: Κάθε φορά που έπινα, μετά το πήδημα στο κενό, ένιωθα τεράστια απογοήτευση
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Βασίλης Ζούλιας Αλκοόλ Εθισμός

Βασίλης Ζούλιας: Κάθε φορά που έπινα, μετά το πήδημα στο κενό, ένιωθα τεράστια απογοήτευση

Ο σχεδιαστής είχε πηδήξει από τον πρώτο όροφο της Ευελπίδων σε ηλικία 25 ετών 

Βασίλης Ζούλιας: Κάθε φορά που έπινα, μετά το πήδημα στο κενό, ένιωθα τεράστια απογοήτευση
Ιωάννα Μαρίνου
Στην περίοδο που αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, περιγράφοντας πως κάθε φορά που έπινε μετά το «πήδημα στο κενό», ένιωθε τεράστια απογοήτευση.

Ο σχεδιαστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη δύσκολη διαδρομή του προς την απεξάρτηση από τον εθισμό, αλλά και την απογοήτευση που ένιωθε κάθε φορά που προσπαθούσε να σταματήσει, αλλά επέστρεφε στις παλιές του συνήθειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Ζουλίας μοιράστηκε πώς αισθάνθηκε, όταν συνέχισε να πίνει, μετά την πτώση του στο κενό από τα δικαστήρια της Ευελπίδων: «Είχα κάνει τα πάντα για να απεξαρτηθώ. Ξέρεις τι βάσανο είναι να είσαι 19 και να πεις στον εαυτό σου "πρέπει τη Δευτέρα να το κόψω" και να έχουν περάσει 19 χρόνια μέχρι εκείνη τη Δευτέρα; Κάθε φορά που έπινα μετά το πήδημα στο κενό, ένιωθα τεράστια απογοήτευση».

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Ο σχεδιαστής εστίασε ακόμη, στη σημασία της συμμετοχής του σε ομάδα απεξάρτησης, εξηγώντας πως ο εθισμός είναι μια κατάσταση που, όπως είπε, απαιτεί διαρκή προσπάθεια.

Όσο για τη σύλληψή του σε ηλικία 25 ετών για μικροποσότητα ναρκωτικών, αλλά και όταν είχε πηδήξει από τον πρώτο όροφο της Ευελπίδων, δήλωσε: «Συνεχίζω να πηγαίνω σε ομάδα, γιατί η ασθένεια του εθισμού δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς λέμε ότι θα φύγει αφού θα είμαστε κάτω από τη πια και ότι ξυπνάει το πρωί πριν από εμάς και μας περιμένει στη γωνία. Είχα πηδήξει από τον πρώτο όροφο των δικαστηρίων στην Ευελπίδων. Το θέμα ήταν ότι εκείνος την περίοδο εγώ ήμουν από τους πολύ καλούς στιλίστες και από τους πιο ακριβοπληρωμένους, με σπίτι στο Κολωνάκι και glamorous δουλειά. Τα αφεντικά μου, οι εκδότες μου με συγχωρούσαν γιατί οι πελάτες ήταν ευχαριστημένοι και εγώ έτσι συνέχιζα. Με έπιασε δύο φορές ο Ιωάννης Ραχωβίτσας, σήμερα είμαστε φίλοι».
Ιωάννα Μαρίνου

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