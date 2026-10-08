Ελένη Γερασιμίδου για Αντώνη Ξένο: Είμαστε 46 χρόνια μαζί, o έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε
Ελένη Γερασιμίδου για Αντώνη Ξένο: Είμαστε 46 χρόνια μαζί, o έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε
Είμαστε δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα, εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι Πόντια και τσαούσα, είπε η ηθοποιός
Στη 46 χρόνια κοινής πορείας με τον Αντώνη Ξένο αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας πως ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, καθώς όπως τόνισε έχουν γεράσει οι δύο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της. Όπως εξήγησε υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας ανάμεσά τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεκινούν από την ίδια.
Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Αντώνη Ξένο, η Ελένη Γερασιμίδου είπε: «Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα, εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι Πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου, γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε;».
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Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης: «Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης, καθόλου».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της. Όπως εξήγησε υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας ανάμεσά τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεκινούν από την ίδια.
Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Αντώνη Ξένο, η Ελένη Γερασιμίδου είπε: «Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα, εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι Πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου, γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε;».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης: «Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης, καθόλου».
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