Ελένη Γερασιμίδου για Αντώνη Ξένο: Είμαστε 46 χρόνια μαζί, o έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε

Ελένη Γερασιμίδου είπε:

«Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης, καθόλου».