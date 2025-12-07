Ακόμη ένας Κακοσαίος στη σκηνή: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου, Κωνσταντίνος τραγούδησε «Φυσάει πολύ» πλάι στον αδερφό του Γιώργο, βίντεο
Ακόμη ένας Κακοσαίος στη σκηνή: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου, Κωνσταντίνος τραγούδησε «Φυσάει πολύ» πλάι στον αδερφό του Γιώργο, βίντεο

Ο Κωνσταντίνος Κακοκσαίος είναι  το τελευταίο διάστημα βρέθηκε και δίπλα στον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, τραγουδώντας μαζί του

Η οικογένεια του Γιάννη Πλούταρχου μοιάζει η πεμπτουσία της φράσης «το μήλο θα πέσει κάτω από τη μιλά». Μετά από μια σπουδαία καριέρα του ίδιου για πάνω από 30 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, εδώ και μερικά χρόνια τα παιδιά του, με το επίθετο «Κακοσαίος» πλέον κάνουν επίσης τα πρώτα τους βήματα.

Ο Γιώργος Κακοσαίος θεωρείται από πιο ανερχόμενους λαϊκούς τραγουδιστές και στα 25 του χρόνια έχει αρκετές επιτυχίες ήδη στο «βιογραφικό» του, ενώ και τα μαγαζιά στα οποία τραγουδάει επικρατεί σταθερά χαμός. Αντίστοιχα και η Κατερίνα Κακοσαίου με τη μελωδική φωνή η οποία εμφανίστηκε πριν λίγα χρόνια τραγουδώντας στο πλευρό του πατέρας της το «Πόσο ωραία μάτια έχεις», που έγινε μεγάλη επιτυχία. Πλέον κάνει και εκείνη τη πορεία της και μετά την καλοκαιρινή περιοδεία με την υπόλοιπη οικογένεια, πλέον εμφανίζεται και εκείνη σε μουσικές σκηνές.

Τώρα όμως εμφανίζεται ακόμα ένα Κακοσαίος για να εντυπωσιάσει. Ο λόγος για το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του Γιάννη Πλούταρχου, Κωνσταντίνος. Σε ένα βίντεο που τραγούδησε πλάι στον πατέρα του στην «Άνοδο» πριν μερικές εβδομάδες τον γνώρισαν οι περισσότεροι, ενώ τώρα έχει γίνει viral το βίντεό του στο πλευρό του αδερφού του, Γιώργου.

Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος επισκέφθηκε το νυχτερινό κέντρο LUX στο οποίο εμφανίζεται ο αδερφός του και πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει το «Φυσάει Πολύ». Φυσικά ο Γιώργος Κακοσαίος ήταν συνεχώς δίπλα του κοιτώντας τον με καμάρι και φυσικά τον έλουσε με πάμπολλα πανέρια με λουλούδια, όσο ο «μικρός» το απολάμβανε.

Όπως είναι λογικό, στα σχόλια ο νεαρός Κωνσταντίνος... αποθεώθηκε. Αρχικά πολλοί αναρωτήθηκαν «πόσοι είναι;» σχετικά με τα παιδιά του Γιάννη Πλούταρχου, ενώ άλλος έγραψε «Ανοίξτε το Ploutarxos Palace οικογενειακή επιχείρηση να κλείσετε στόματα». Αλλος πρόσθεσε: «Θα τους φάει όλους αυτός».

