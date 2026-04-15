Αιμιλία Υψηλάντη: Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα
Η ηθοποιός έχασε την κόρη που είχε αποκτήσει με τον Άγγελο Υψηλάντη το 2022
Πολλοί είναι εκείνοι που νομίζουν ότι η Αιμιλία Υψηλάντη ανέλαβε τον τελευταίο της ρόλο για να απαλλαγεί από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχε, όπως δήλωσε η ίδια.
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «AI-MILIA» η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αργώ από τις 25 Απριλίου και εξήγησε πως εμπεριέχει πολλά κομμάτια της ζωής της, ωστόσο δεν αποτελεί βιογραφία. Επιπλέον επισήμανε πως το κομμάτι της απώλειας αναρύσεται μονάχα για λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια του έργου, καθώς δεν θεωρεί πως χρειάζεται πολύς χώρος και πολλά λόγια για να εκφραστεί η σημασία της.
Η Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία είχε αποκτήσει μία κόρη με τον Άγγελο Υψηλάντη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών τον Νοέβριο του 2022, είπε χαρακτηριστικά στο Buongiorno: «Για εμένα το θέατρο πρέπει να γεννάει χαρά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά και αυτόν τον μονόλογο για να απαλλαγώ από το προσωπικό μου βάρος μια σοβαρής απώλειας που είχα. Όχι όμως, δεν το κάνω για αυτό. Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή μέσα στο έργο, γιατί τα σημαντικά γεγονότα δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, πάνε σε βάθος και δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να τα εκφράσεις. Μάλλον δεν υπάρχουν λόγια για να τα εκφράσεις».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της, σημειώνοντας πως μεγάλωσε σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, ωστόσο μέσα στα χρόνια υπήρχαν περίοδοι που η ίδια ξέφυγε από αυτό και έκανε έντονη ζωή: «Είμαι γέννημα θρέμμα μίας άλλης εποχής. Είμαι παιδί δύο εκπαιδευτικών, η πρώτη κόρη της οικογένειας, που σημαίνει ότι έχεις αίσθηση καθήκοντος. Ήμουν από μικροαστική οικογένεια, προφυλαγμένη. Ήμασταν σε ένα κουκούλι, σε μία αγκαλιά. Έζησα και την έντονη ζωή. Όταν ήμουν ηθοποιός τα πρώτα χρόνια με θυμάμαι να μην κοιμάμαι τα βράδια. Πήγαινα κατευθείαν για πρωινό στο Χίλτον μετά από τα μπουζούκια. Ήμουν πάντα σοβαρή, αλλά μου άρεσαν πολύ οι παρέες. Δεν μου αρέσει καθόλου να μένω στο σπίτι, η ζωή είναι έξω. Ο σύζυγός μου είναι ακριβώς το αντίθετο, δεν ακολουθεί. Είναι περίεργο πως κάποιοι άνθρωποι σμίγουν με τα αντίθετά τους», ανέφερε.
