Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια
Αντριάνα Σκλεναρίκοβα εμφάνιση

Το μοντέλο τράβηξε όλα τα βλέμματα σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι

Γεωργία Κοτζιά
Αγνώριστη εμφανίστηκε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα σε πρόσφατη έξοδό της με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια.

Το μοντέλο τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρόσφατη εμφάνισή της στο πάρτι για το νέο τεύχος του περιοδικού «LUI», που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου σε ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Η Σκλεναρίκοβα  εμφανίστηκε με πολύ κοντά μαλλιά, a la garcon, σε πλατινέ  χρώμα, που της προσέδωσαν πιο δυναμικό και σύγχρονο look, ενώ τα φρύδια της σε ίδια απόχρωση, έδωσαν έναν αέρα ανανέωσης στην εικόνα της, κάνοντάς την σχεδόν αγνώριστη. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα oversized ριγέ σακάκι, διχτυωτό καλσόν και γόβες.

Δείτε τις φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
