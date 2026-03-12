Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα σε πρόσφατη έξοδό της με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια.

Αγνώριστη εμφανίστηκε ηΤο μοντέλο τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρόσφατη εμφάνισή της στο πάρτι για το νέο τεύχος του περιοδικού «LUI», που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου σε ξενοδοχείο στο Παρίσι.εμφανίστηκε με πολύ κοντά μαλλιά, a la garcon, σε, που της προσέδωσαν πιο δυναμικό και σύγχρονο look, ενώ τα φρύδια της σε ίδια απόχρωση, έδωσαν έναν αέρα ανανέωσης στην εικόνα της, κάνοντάς την σχεδόν αγνώριστη. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα oversized ριγέ σακάκι, διχτυωτό καλσόν και γόβες.: Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia