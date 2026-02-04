Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Η ανάρτηση της Κατερίνας Λάσπα για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: Μου λείπεις κάθε μέρα
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τον πατέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μία ανάρτηση έκανε η Κατερίνα Λάσπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να εκφράσει δημόσια πόσο της λείπει ο πατέρας της που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου πέντε χρόνια.
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία εκείνος απαθανατίζεται, κρατώντας στην αγκαλιά του τη μία από τις εγγονές του και κόρες της Κατερίνας Λάσπα. «Μου λείπεις κάθε μέρα», σχολίασε η παρουσιάστρια στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτηση
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2024 η Κατερίνα Λάσπα είχε εξηγήσει ότι της είχε πάρει καιρό να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα της, ενώ είχε δηλώσει ευγνώμων για όσα της είχε προσφέρει.
«Δεν υπάρχει οδηγός, μου πήρε χρόνο. Ήταν σαν να μου έκανε ένα επιπλέον δώρο, γιατί λένε ότι οι άνθρωποι που "φεύγουν" και που σε αγαπούν πολύ, σου φέρνουν δώρα. Τον ευχαριστώ για όλα. Σαν να μου έδωσε εντολή να με ξεκουράσω, να μου φερθώ λίγο καλύτερα», είχε πει στο OK!
Όσον αφορά στο μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από εκείνον, είχε μοιραστεί: «Το ότι "εγώ σε έκανα για να περπατάς δυνατή και μόνη". Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μόνο εσύ ξέρεις πάντα να προφυλάσσεις τον εαυτό σου και να τραβάς τον δρόμο σου. Με την έννοια ότι πρέπει να έχεις την ευθύνη του εαυτού σου και ότι καταβάθος πάντα ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Και δεν μιλάω για τη μοναξιά στη ζωή, ούτε για τη συντροφικότητα».
