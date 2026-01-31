Viral το βίντεο της Πέγκυς Ζήνα όπου μεταμορφώνεται σε Αμαλία από το Παρά Πέντε και τραγουδά το «Ματώνω»
Η τραγουδίστρια έκανε αναπαράσταση την εμβληματική σκηνή της Ζέτας Μακρυπούλια

Στέλλα Μούτσιου
Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ με την Πέγκυ Ζήνα να τραγουδά το «Ματώνω» και να μεταμορφώνεται στην Αμαλία από το «Παρά Πέντε».

Η make-up artist της τραγουδίστριας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο όπου η Πέγκυ Ζήνα αναπαριστά την εμβληματική σκηνή της σειράς την οποία έπαιξε η Ζέτα Μακρυπούλια, μέσα στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται. Τα σχόλια ήταν πολύ θετικά, με τον κόσμο να κάνει λόγο για το χιούμορ της τραγουδίστριας.

Δείτε το βίντεο

@eirini_kotsaki_pro_mua ΟΤΑν η Πέγκυ Ζήνα τραγουδάει Αμαλία 😂😂😂😂 @• Peggy Zina • #foruyou #tik_tok_ #peggyzina @Athens_House_Evi_Lepenioti @peggyzina_official ♬ original sound - greek_ataka
Η σκηνή της Αμαλίας από το «Παρά Πέντε»

Sto para 5 - H Amalia tragoudaei
Στέλλα Μούτσιου
