Ο Γιώργος Τσαλίκης διέκοψε συναυλία γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο: Λέω έτσι θα πεθάνω
Δείτε το βίντεο με το απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια εμφάνισης του τραγουδιστή στην Κόρινθο
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη στην Κόρινθο που τον ανάγκασε να κάνει μια μικρή διακοπή.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα κόκκινο φως έπεσε πάνω στο πρόσωπο του τραγουδιστή, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι κάποιος τον σημάδευε με όπλο. Όπως αποδείχτηκε, το φως προερχόταν από τον τηλεφακό μιας φωτογράφου που βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές.
Μόλις ο Γιώργος Τσαλίκης συνειδητοποίησε τις συνέβαινε στην πραγματικότητα σταμάτησε να τραγουδά και απευθυνόμενος στο κοινό με χιούμορ μοιράστηκε την αγωνία που βίωσε.
«Παιδιά ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω μαλ...α έτσι θα πεθάνω. Σας το ορκίζομαι. Προσπαθούσα να καταλάβω, αν με σημαδεύει με όπλο. Μου κόψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο Δοξαπατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Loutraki.tv.gr.
Δείτε το βίντεο
