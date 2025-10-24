Μανώλης Κονταρός: Το πιο τραγικό λάθος που έκανα ήταν ότι ασχολήθηκα με άλλες δουλειές πέρα από το τραγούδι
Τελικά ήταν η μόνη δουλειά που δεν με πρόδωσε ποτέ, τόνισε
Κάνοντας έναν απολογισμό της επαγγελματικής του πορείας ο Μανώλης Κονταρός εξομολογήθηκε ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε στη ζωή του ήταν να ασχοληθεί με δουλειές που δεν σχετίζονταν με το τραγούδι. Ο λυράρης εξήγησε πως με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε να επικεντρωθεί στον βαθμό που θα ήθελε σε αυτό που αγαπούσε πραγματικά.
Ο Μανώλης Κονταρός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Έχω ακούσει πίσω από την πλάτη μου να λένε διάφορα πράγματα, που δεν με τιμά σαν άνθρωπο. Δεν ισχύουν. Δεν ντρέπομαι να το πω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Είναι άλλοι πιο ψηλά από εμένα. Δεν είχα ποτέ μου έπαρση. Πολλές φορές ασχολήθηκα με άλλες δουλειές εκτός τραγουδιού κι ήταν ίσως το πιο τραγικό λάθος που έκανα, γιατί μου αποσπούσε πολύ χρόνο και δεν ασχολούμουν με αυτό που αγαπώ. Τελικά ήταν η μόνη δουλειά που δεν με πρόδωσε ποτέ».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε για το τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από 15 χρόνια, υποστηρίζοντας πως πολλοί δυσαρεστήθηκαν που είχε επιστρέψει στη μουσική σκηνή σύντομα. «Όταν έπαθα το ατύχημα, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Όταν βγήκα στη δουλειά ξανά, ίσως, δεν άρεσε σε κάποιους. Τώρα λέω στις μαντινάδες: “πού είναι αυτοί που έλεγαν πως δεν τα κατάφερα; Πείτε τους πως εγύρισα κι εδώ τους περιμένω”», σημείωσε.
«Ενάμιση χρόνο μετά το ατύχημα είχα καταφέρει να σηκωθώ και περπατούσα με πατερίτσες. Μετά από πέντε χρόνια σταμάτησα τις φυσικοθεραπείες, τη γυμναστική. Τώρα το έχω βάλει πείσμα. Είτε σηκώνομαι με πι, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνω ξανά τα ζάλα μου. Βέβαια, οι γιατροί μου έχουν πει να απομονωθώ κάποιους μήνες, να μπω σε κάποιο κέντρο και να σταματήσω τη δουλειά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κάνω κάθε μέρα γυμναστική και φυσικοθεραπεία και σιγά σιγά ό,τι μπορέσω», κατέληξε.
