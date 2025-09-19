Ο Όουεν Κούπερ ανάμεσα στα ονόματα για τον ρόλο του Ρόμπιν στο «The Batman 2»
Ο 15χρονος ηθοποιός που κέρδισε Emmy για το «Adolescence» εντυπωσίασε τον Ματ Ριβς και φέρεται να είναι υποψήφιος για το πολυαναμενόμενο σίκουελ
Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ, που πριν λίγες ημέρες έγραψε ιστορία στα Emmy Awards κερδίζοντας το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο, βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Χόλιγουντ. Ο νεαρός πρωταγωνιστής της μίνι σειράς «Adolescence» του Netflix, η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, φέρεται να είναι ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται για τον ρόλο του Ρόμπιν στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Batman» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
Ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς μίλησε δημόσια για τον Κούπερ μετά την προβολή του «Adolescence», δηλώνοντας ότι «το σόου πραγματικά με επηρέασε». Στους φαν της DC η προοπτική ενός νεαρού Ρόμπιν ενθουσιάζει, με δεκάδες σχόλια στα social media να τον προτείνουν ως «τον τέλειο Ρόμπιν δίπλα στον Σκοτεινό Ιππότη».
Παρά την τεράστια επιτυχία, η οικογένειά του παραμένει προσγειωμένη. Ο Κούπερ επέστρεψε ήδη στο σχολείο του, ενώ ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι απέρριψε πρόταση για το «Star Wars: Starfighter» με τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Έιμι Άνταμς, ώστε να μη χάσει ολόκληρο σχολικό τρίμηνο.
Holy youngest Emmys winner! Is Adolescence star Owen up for role in Batman? https://t.co/MskQK3hE8t— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2025
