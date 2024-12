Τζέιμι Φοξ - Κάμερον Ντίαζ: Τραγουδάνε, γελάνε και μιλούν για τα 25 χρόνια φιλίας τους - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

και ημίλησαν για τα 25 χρόνια φιλίας.Σε ένα νέο, χιουμοριστικό βίντεο που μοιράστηκε το Netflix για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας τους «, ο Φοξ παίζει πιάνο και τραγουδάει, ενώ η Ντίαζ χορεύει και συμμετέχει και εκείνη στο τραγούδι.«Πίσω στη δράση / πίσω στη δράση / ικανοποίηση, είμαστε πίσω στη δράση!» τραγουδάει ο Φοξ, ενώ η συμπρωταγωνίστριά γελάει.«Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν καν πόσο καιρό είμαστε φίλοι», σχολίασε ο 57χρονος ηθοποιός στην Ντίαζ Ντίαζ, με την ίδια να απαντά: «Αλήθεια. Από τότε που παίξαμε μαζί στο "Any Given Sunday", δηλαδή από το 1999!». «Και τώρα, είμαστε και πάλι στη δράση, μωρό μου», προσθέτει.«Πίσω στη δράση / ήμασταν φίλοι από πριν ξεκινήσει να φτιάχνει η Apple το iPod και τώρα φτιάχνουν το iPhone και όχι το iPod», τραγουδά χιουμοριστικά αυτοσχεδιάζοντας τους στίχους ο Φοξ.«Πες τους τι άλλο συνέβη, Τζέιμι», λέει η Ντίαζ, στην οποία ο ηθοποιός απαντά τραγουδώντας, φυσικά: «Τι άλλο συνέβη, η Μάρθα Στιούαρτ ξεκίνησε να καπνίζει χόρτο και έγινε κολλητή του Snoop [σ.σ. Dogg]».«Έκανα τέσσερις ταινίες Σρεκ», σημείωσε η Ντίαζ και ο Φοξ συνέχισε αναφέροντας διάφορες αξέχαστες στιγμές στην ποπ κουλτούρα ανά τα χρόνια.«Και τώρα είμαστε ξανά μαζί για άλλη μια ταινία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη», είπε στο τέλος η ηθοποιός.Το «Back in Action» σηματοδοτεί τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο της Ντίαζ μετά την ταινία «Annie» του 2014, στην οποία πρωταγωνίστησε και ο Φοξ. Η επιστροφή της στην υποκριτική ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2022 και αργότερα εθεάθησαν μαζί με τον ηθοποιό να γυρίζουν την κωμωδία δράσης από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.Το «Back in Action«» θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιανουαρίου 2025 στο Netflix.