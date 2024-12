Κοσμοπολίτικα Χριστούγεννα στην Αθήνα με Τέχνη και ψυχαγωγία

Κλείσιμο

Με ένα ποιοτικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια και με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές που συνδυάζουν μοναδικά τη μουσική με τον Κινηματογράφο και το Θέατρο, το Christmas Theater γίνεται ο απόλυτος προορισμός ψυχαγωγίας και αυτές τις γιορτές.Ας δούμε αναλυτικά ορισμένες από τις επιλογές που υπάρχουν στο σχετικό πρόγραμμα.Ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια για το οποίο συζητάει όλη η πόλη. Μια εντυπωσιακή παραγωγή σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο και που ταξιδεύει το κοινό σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο χρώματα, μαγεία και εκπλήξεις. Η παράσταση, σε κείμενο – στίχους του Στράτου Λύκου, με τη συμμετοχή 40 ταλαντούχων ηθοποιών και χορευτών επί σκηνής, είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τους θεατές. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο συνθέτης Αντώνης Σκόκος. Τα εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, τα θεαματικά κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη, το υπέροχο video art του Παντελή Μάκκα, καθώς και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός φωτισμών του Γιώργου Τέλλου δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα σαγηνεύσει τις αισθήσεις και φτιάχνει το τέλειο σκηνικό για τις γιορτές. Γιατί η φαντασία πάντα νικάει την πραγματικότητα! Στην ιστορία… οι φετινές γιορτές στο χωριό του αγαπημένου σε όλους μας Πινόκιο κινδυνεύουν! Κάποιος τολμηρός έκλεψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, και το χωριό βρίσκεται αντιμέτωπο με την απώλεια του πιο μαγικού του συμβόλου. Όμως, ο Πινόκιο δεν σκοπεύει να το αφήσει έτσι! Μια νέα περιπέτεια ξεκινά, γεμάτη συναρπαστικές ανατροπές και μαγικές αναζητήσεις.Εδώ έχουμε ένα μαγευτικό μουσικό πρόγραμμα που ζωντανεύει τις πιο έντονες μουσικές στιγμές από τη θρυλική σειρά ταινιών που όλοι αγαπήσαμε, και στο οποίο η συμφωνική ορχήστρα «Lords of the Sound», μάς μεταφέρει στον μαγικό κόσμο του Harry Potter. Η μουσική που έντυσε τις πιο κορυφαίες και συγκινητικές σκηνές των ταινιών, ζωντανεύουν με ξεχωριστό τρόπο: από το πρώτο ταξίδι με το Hogwarts Express έως τις επικές μάχες ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, με συγχορδίες και μελωδίες που μας συνδέουν με ένα μαγευτικό σύμπαν, με πολλές εκπλήξεις αλλά και με ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό σόου, με οπτικά και φωτιστικά εφέ, που προσθέτουν ακόμα περισσότερη μαγεία στη μουσική αίσθηση και στην απόλαυση της παράστασης.Η αξεπέραστη μουσική του βραβευμένου με τρία Όσκαρ, τρείς Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα Γκράμυ συνθέτη Χάουαρντ Σορ έρχεται και στην Αθήνα για μία συναυλία -εμπειρία ζωής για όποιον τα καταφέρει! Με 80 μουσικούς και συνεργάτες, κάθε συναυλία της περίφημης ορχήστρας Lords of the Sound αποτυπώνεται αξέχαστα στο μυαλό και στην καρδιά των χιλιάδων θαυμαστών των διάσημων ταινιών ανά τον κόσμο! Από τις χαρούμενες μελωδίες του Hobbit, στους μυστηριώδεις ήχους του Mordor, μέσα από τα τραγούδια των ξωτικών -η οσκαρική μουσική του Howard Shore, γραμμένη ανάμεσα σε άλλες και για την πιο γνωστή τριλογία «The Lord of the Rings» θα ηχήσει θέτοντας μια νέα δυναμική και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μας ταξιδεύει στη Μέση Γη. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον ή τα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πλέον, δίχως να ηχεί στα αυτιά μας η θρυλική μουσική του Howard Shore. Επηρεασμένος από μουσικές τάσεις όπως ο ρομαντισμός και το αβανγκάρντ και έχοντας στη διάθεσή του για ηχογράφηση μια πολυπληθή ορχήστρα, ο ίδιος απογείωσε την τριλογία του Πίτερ Τζάκσον και κατάφερε να εκφράσει μέσα από τη μουσική, το μυθικό σύμπαν του Τόλκιν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Θ ’ανθίσουμε πάλι», ο Φίλιππος Πλιάτσικας έρχεται στο Christmas Theater για ένα ταξίδι - αναδρομή σε τραγούδια τριών δεκαετιών, μαζί με φωτεινούς συνοδοιπόρους που συνδέθηκαν μαζί του δισκογραφικά και όχι μόνο. «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», «Μοναξιά μου όλα», «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη», «Πόλη χιόνι», «Αφιερωμένο», «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ», «Αλήθεια να πω», «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις» και πολλά ακόμη τραγούδια του που αγαπήσαμε είτε με τους Πυξ Λαξ, είτε μέσα από την προσωπική του δισκογραφία, σε μια συναυλία – γιορτή, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους επί σκηνής: Ο Φοίβος Δεληβοριάς (για πρώτη φορά θα συνυπάρξει στη σκηνή με τον ιδιοφυή τραγουδοποιό), η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Μίλτος Πασχαλίδη, η παρουσία του μαέστρου Μίλτου Λογιάδη στο πιάνο, σε μια απρόσμενη σύμπραξη-έκπληξη που τη συναντάμε και στο νέο άλμπουμ, αλλά και εκπρόσωποι της Rap κοινότητας (Ζωγράφος, Lobo, Mc Yinka), συγκροτούν την απόλυτη έντεχνη εορταστική πρόταση.