«Κλείδωσαν» οι καλλιτέχνες του Super Bowl 2025 - Ποιοι θα εμφανιστούν μαζί με τον Κέντρικ Λαμάρ

Τέσσερις μουσικοί έχουν ανακοινωθεί ως μέρος των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στο pregame του Super Bowl πριν από το πολυαναμενόμενο σόου του ημιχρονου του Κέντρικ Λαμάρ στο Big Easy το επόμενο έτος.Ο 38χρονος βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, η 33χρονη χριστιανική καλλιτέχνης, η 52χρονη τραγουδίστρια R&Bκαι ο 38χρονος μουσικός της τζαζ, προστέθηκαν στο lineup του Super Bowl LIX που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2025 στη Νέα Ορλεάνη.Το NFL και η Roc Nation ανακοίνωσαν τα νέα την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι ο Μπατίστ θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο στο Caesars Superdome.Η Ντέιγκλ και ο Σόρτι θα συνδυάσουν το μουσικό τους ταλέντο για να τραγουδήσουν το «America the Beautiful». Η Λέντισι έχει προγραμματιστεί να χαρίσει στο κοινό τα δυνατά φωνητικά της στο «Life Every Voice and Sing».«Το Super Bowl είναι μια σπάνια στιγμή που ενώνει τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο και οι φετινοί καλλιτέχνες θα μεταφέρουν την ενέργεια, την ψυχή και τους ζωντανούς ήχους της περιοχής σε μια παγκόσμια σκηνή, καθώς ξεκινάμε το Super Bowl LIX με μια αξέχαστη γιορτή».Τόσο οι εμφανίσεις πριν από το παιχνίδι όσο και το σόου του Λαμάρ στο ημίχρονο θα περιλαμβάνουν παραστάσεις στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα από την Stephanie Nogueras, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Fox. Ο Usher ήταν ο επικεφαλής του σόου του ημιχρόνου του περασμένου έτους στο Super Bowl. Η παρουσία του έγινε η ερμηνεία ημιχρόνου με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών, σύμφωνα με το Billboard, προσελκύοντας κατά μέσο όρο 123,4 εκατομμύρια θεατές. Η παράσταση της Rihanna στο ημίχρονο του 2023 είναι το δεύτερο σετ με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση με 121 εκατομμύρια θεατές.Ο Κέντρικ Λαμάρ είναι ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του hip-hop. Έχει κερδίσει 17 Grammy και κέρδισε ένα βραβείο Πούλιτζερ για το άλμπουμ του "Damn" το 2017. Έγινε ο πρώτος μη κλασικός, μη τζαζ μουσικός που κέρδισε την πολυπόθητη διάκριση.Ο ράπερ του "Not Like Us", έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl το 2022 όταν εμφανίστηκε δίπλα στους Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige και 50 Cent.Αυτή θα είναι η πρώτη του φορά που θα είναι επικεφαλής στο σόου του ημιχρόνου, το οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Ο Jay-Z, του οποίου η εταιρεία Roc Nation θα είναι ο στρατηγικός σύμβουλος ψυχαγωγίας της ζωντανής εμφάνισης του Λαμάρ, αποκάλεσε τον ράπερ «πραγματικά έναν καλλιτέχνη και ερμηνευτή που θα σημαδεύσει μια γενιά» σε μια δήλωσή του.