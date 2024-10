Gala μετά μουσικής στην Κρήτη - Η υψίψωνος Έλενα Κελεσίδη και ο Γιώργος Ντάβλας σε μια βραδιά όπερας με εκλεκτούς καλεσμένους

Από δεξιά η κορυφαία υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, ο Γιώργος Ντάβλας, η Λιάνα Καλουτσάκη, και ο βιολίστης Ιωάννης Νίκολης

διοργανώθηκεμε εκλεκτούς καλεσμένους και λάτρεις της όπερας.Η ωραιότερη στιγμή της βραδιάς ήταν ηΥψίφωνος ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στο Καζακστάν και σπούδασε στο Ωδείο της Αστάνας. Την περίοδο 1993/94 τραγούδησε πρώτη φορά στην Ελλάδα και την ΕΛΣ τον ρόλο της Κονστάντσε (Απαγωγή από το σεράι).όπως Κρατική Όπερα Βιέννης,, Όπερα Βαστίλλης, σε Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Άμστερνταμ, Ζυρίχη, Τόκυο, καθώς επίσης σεεμφανίστηκε για έντεκα χρόνια ερμηνεύοντας ρόλους όπως Βιολέττα (Τραβιάτα), Βασίλισσα Σεμάκας (Ο χρυσός πετεινός), Κλεοπάτρα (Ο Ιούλιος Καίσαρ στην Αίγυπτο), Μιμή (Μποέμ), Λουίζα (Λουίζα Μίλλερ), Ιουλιέττα (Οι Καπουλέτοι και οι Μοντέκκοι), Λιου (Τουραντότ), Αμίνα (Η υπνοβάτις), Αντωνία (Τα παραμύθια του Χόφμαν), Μαργαρίτα (Φάουστ), Εμίλια Μάρτυ (Υπόθεση Μακρόπουλου). Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με σημαντικούς αρχιμουσικούς όπως οι, Κεντ Ναγκάνο, Μπρούνο Καμπανέλλα, Ρικκάρντο Σαγύ, Γεχούντι Μενουχίν., έχοντας συμμετάσχει ως πρωταγωνίστρια σε πολυάριθμες παραγωγές και καλλιτεχνικές δράσεις.Με δύο back to back δεξιώσεις, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου το υπερπολυτελές resort Abaton Crete άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό της Κρήτης φιλοξενώντας σημαντικούς επιχειρηματίες της Κρήτης καθώς και πολλούς Έλληνες celebrities., γεννημένος στην Αθήνα το 2002 - με δίπλωμα βιολιού σε ηλικία 15 ετών από το Εθνικό Ωδείο με Άριστα παμψηφεί καθώς και ειδικό βραβείο για το νεαρό της ηλικίας του και βραβείο διπλωματικής επίδοσης -, ερμήνευσε κορυφαία έργα του ρεπερτορίου του.Ο Γιώργος Ντάβλας είχε και την επιμέλεια του PR, με τον ίδιο να επιφυλάσσειέχει σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο με καθηγήτρια την Jacqueline Ross, ως αποδέκτης της υποτροφίας Athena και του οικονομικού βραβείου Guildhall. Στο Λονδίνο έδωσε πολλές παραστάσεις ως σολίστ καθώς και ως μέλος συνόλου σε πολλούς χώρους όπως το Milton Court και το κέντρο Barbican.με signature πιάτα και τοπικές γεύσεις με άρωμα θάλασσας αλλά και signature steaks, που ανταποκρίνονται στο όνομά του με έναν πραγματικά αριστοκρατικό τρόπο. Κυριάρχησαν οι Ασιατικές fusion γεύσεις από τις ομάδες του sushi και της robata grill. H xοιρινή μπριζόλα στον ξυλόφουρνο, με λιωμένες πατάτες, λάδι τρούφας και αρακάς wasabi είναι ένα πιάτο με υπογραφή.Το ξενοδοχείο της οικογένειας Καλουτσάκη βρίσκεται μεταξύ Χερσονήσου και Μαλίων σε μια μοναδική τοποθεσία με δεκάδες κολπίσκους και καταγάλανα νερά. Λειτουργεί εποχιακά Απρίλιο έως και Οκτώβριο και είναι ανοιχτό για το κοινό.Μοναδικές βραδιές σε σημαντικά gala έχουν «ντύσει» μουσικά το καλοκαίρι, ο, δημιουργός της μουσικής κουλτούρας των Buddha Bar, γνωστός από τις εκατοντάδες ethnic παραγωγές τις οποίες έχει επιμεληθεί και ομε τις λατινοαμερικάνικες πινελιές στον ήχο, ενώ τον Αύγουστο του 2024 παραχώρησε μια ξεχωριστή συναυλία και η καταξιωμένη σοπράνο