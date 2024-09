Εύη Δαέλη για τον θάνατο του πατέρα της: Ο πόνος μου και το κενό που έχω στην ψυχή μου είναι βουνό

Κλείσιμο

Δύσκολες στιγμές βιώνει η ηθοποιόςκαθώςΗ ηθοποιός ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram της και περιέγραψε το κενό που νιώθει μετά την απώλεια του.Συγκεκριμένα η ηθοποιός έγραψε σε ανάρτηση της: «Αγαπηλένιο μου, καραμελένιο μου. Αυτά που ανεβάζεις στο ινστα είναι μ@@@@@ θα μου έλεγες αλλά θέλω να ξέρει το σύμπαν όλο τι άνθρωπο στερήθηκε. Ο πόνος μου και το κενό που εχω στην ψυχή μου ειναι βουνό, μου αρκεί όμως να ξέρω πως εσύ δεν πονάς πια. Άδικος ο κόσμος που ζούμε και πολύ λίγος για το μεγαλείο σου. Ο πατέρας μου καμιά μάχη δεν έχασε, ο πατέρας μου βγήκε νικητής, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή παλεύει. Ο πατέρας μου είναι πατέρας πολλών, και μεγαλύτερη τιμή από το να είμαι κόρη του δεν έχω. Always and forever, you and me».