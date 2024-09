My Style Rocks: Είχα καρκίνο και δεν το έμαθε ποτέ κανείς, αποκάλυψε η Μαρία Παπαγρηγορίου

Τέρμα τα ταπεινά χαμομηλάκια, ζήτω οι αλανιάρες μπιγκόνιες!🌼😜 #MyStyleRocksGR νέο επεισόδιο Bootcamp αύριο στις 21:00, στον #SkaitvGR pic.twitter.com/IFUQVH2tNB — My Style Rocks Greece (@grmystylerocks) September 13, 2024

Στο πρώτο bootcamp της 8ης σεζόν του My Style Rocks που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ανάμεσα στις υποψήφιες ήταν ένα γνώριμο πρόσωπο στον χώρο της μόδας.Η συντάκτρια μόδας, συγγραφέας και blogger Μαρία Παπαγρηγορίου θέλησε να διεκδικήσει μία θέση στον διαγωνισμό, αφήνοντας άφωνους τους κριτές όταν την είδαν, καθώς όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Κουδουνάρης, διαθέτει περισσότερη εμπειρία από όλους.Όπως ανέφερε η Μαρία Παπαγρηγορίου, αντιλαμβάνεται πως άτομα του συγκεκριμένου χώρου γνωρίζουν τη δουλειά της, θεωρεί όμως πως το My Style Rocks είναι μια καλή ευκαιρία να τη μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Τέρμα τα ταπεινά χαμομηλάκια, ζήτω οι αλανιάρες μπιγκόνιες!»Κατά τη διάρκεια της κουβέντας που είχε με τους κριτές Έλενα Χριστοπούλου, Γιώργο Καράβα και Στέλιο Κουδουνάρη, η Μαρία Παπαγρηγορίου, προχώρησε και στην περιγραφή μίας σοβαρής περιπέτειας με την υγεία της, καθώς αποκάλυψε ότι το 2018 είχε καρκίνο στο νεφρό.Η Έλενα Χριστοπούλου δήλωσε σοκαρισμένη αφού δεν το είχε ακούσει ποτέ, με τη Μαρία Παπαγρηγορίου να επιβεβαιώνει πως δεν το είχε πει πουθενά: «Δεν το ξέρετε, δεν το έμαθε ποτέ κανείς και το μετανιώνω. Το ήξεραν 5 άνθρωποι στο σπίτι και 10 στη δουλειά. Είχα καρκίνο στο νεφρό. Όταν με έβαζε στο δωμάτιο η αποκλειστική φαντασιωνόμουν ότι έμπαινα σε ένα σπα. To delulu αποδίδει ορισμένες φορές» προσθέτοντας πως τα σημαντικά πράγματα στη ζωή, πρέπει να ιεραρχούνται σωστά.Αμέσως μετά την αποκάλυψη, ο Γιώργος Καράβας θέλησε να την αγκαλιάσει, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, αφού όπως είπε πριν μερικές ημέρες, έφυγε από τη ζωή η γυναίκα ενός φίλου του από την ίδια αρρώστια.«Θέλω να πω ένα μήνυμα στις μαμάδες που πάντα βάζουν πρώτα τα παιδιά τους. Αν η μαμά δεν είναι καλά, δεν μπορούν να είναι ούτε τα παιδιά. Χρειαζόμαστε ζωή και χρόνο για τα πράγματα που μας αρέσουν», κατέληξε στο μήνυμά της η Μαρία Παπαγρηγορίου, που κατάφερε να μπει στον διαγωνισμό μόδας.Η Μαρία Παπαγρηγορίου υπήρξε μία από τις πρώτες ελληνίδες fashion bloggers, έχει γράψει δύο επιτυχημένα βιβλία με θέμα το γυναικείο στυλ, ενώ έχει εμφανιστεί και στην τηλεόραση ως ειδικός μόδας. Επιπλέον έχει πάρει συνεντεύξεις από πολύ διάσημα πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, όπως ο Tommy Hilfiger, ο Matthew Williamson, ο John Varvatos, ο Hussein Chalayan, ο Bernhard Willhelm, ο Neil Barrett, η Patricia Field, η Sofia Kokosalaki, η Pixie Geldof και η Dita Von Teese.To δεύτερο bootcamp του My Style Rocks θα προβληθεί το Σάββατο στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.