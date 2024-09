Το My Style Rocks επιστρέφει απόψε - Για πρώτη φορά οι fashionistas θα διεκδικήσουν μπροστά στους τηλεθεατές τη θέση τους στον διαγωνισμό μόδας

Κλείσιμο

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τον Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα

Το My Style Rocks επιστρέφει απόψε στις 21:00, ενώ θα προβληθεί και αύριο Σάββατο την ίδια ώρα στον ΣΚΑΪ, με δύο συναρπαστικά επεισόδια Bootcamps.Η όγδοη σεζόν συνεπώς θα ξεκινήσει με έναν διαφορετικό τρόπο, που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από εκατοντάδες οντισιόν που έγιναν για τον επιτυχημένο διαγωνισμό μόδας, οι fashionistas που ξεχώρισαν θα κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα στο My Style Rocks καιτην αγωνία, τα όνειρά τους αλλά και την απογοήτευσή τους, μετά το catwalk.και οθα αντικρύσουν για πρώτη φορά τις υποψήφιες διαγωνιζόμενες που διεκδικούν μία θέση στο My Style Rocks.Μένει να φανεί ποιες θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις στα bootcamps για να διαγωνιστούν στην 8η σεζόν του διαγωνισμού.Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.