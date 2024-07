Karlie Kloss makes rare comment about ex-BFF Taylor Swift after attending Eras Tour https://t.co/FeaVlNnrLD pic.twitter.com/JopkQq1g0t — Page Six (@PageSix) July 24, 2024

έκανε ένα σπάνιο σχόλιο για την πρώην κολλητή της, χρόνια μετά τον φημολογούμενο τσακωμό τους.Το 31χρονο μοντέλο μίλησε με τα καλύτερα λόγια στο Yahoo Life για τη μουσική της πρώην φίλης της, όταν της ζητήθηκε να διαλέξει ένα αγαπημένο τραγούδι από το άλμπουμ «The Tortured Poets Department».«Θα έλεγα ολόκληρο το άλμπουμ», είπε ο πρώην άγγελος της «Victoria's Secret». «Θέλω να πω, η μουσική της είναι κλασική».Όσο για το αγαπημένο της από όλα τα τραγούδια της Σουίφτ, η Κλος απάντησε: «Έχει τόσες πολλές επιτυχίες. Σίγουρα αγαπώ το "Shake It Off"».Η παρουσιάστρια του «Project Runway» έγινε viral, καθώς φάνηκε να χορεύει το τραγούδι του 2014, σε συναυλία της Σουίφτ τον Αύγουστο του 2023.Η Κλος βιντεοσκοπήθηκε να χορεύει κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Λος Άντζελες, μαζί με το μοντέλο Μαριάν Φονσένκα και τη σχεδιάστρια Μίσα Νόνο.Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθισε στις κερκίδες και όχι στο VIP τμήμα του SoFi Stadium.Οι «Swifties» [σ.σ. οι θαυμαστές της Σουίφτ] εξεπλάγησαν από την παρουσία της Κλος, καθώς οι δύο γυναίκες φέρεται να μην είναι φίλες από το 2019.Το μοντέλο και η ποπ σταρ ξεκίνησαν να κάνουν παρέα στο τέλος του 2013 μετά την εμφάνιση της Σουίφτ στο Victoria's Secret Fashion Show. Η Κλος όχι μόνο ήταν μέλος του διάσημου «squad» της Σουίφτ, αλλά ήταν αχώριστες εκείνα τα χρόνια, ποζάροντας ακόμη και για ένα κοινό εξώφυλλο της Vogue.Οι φήμες ότι οι σχέσεις τους είχαν διαρραγεί προέκυψαν το 2018, όταν η τραγουδίστρια του έχασε και τις δύο γαμήλιες τελετές της Κλος με τον Τζόσουα Κούσνερ. Από τότε η Κλος έχει αποκτήσει δύο γιους με τον 39χρονο επιχειρηματία.Ούτε η ίδια ούτε η Σουίφτ μίλησαν ποτέ δημόσια με την κατάσταση της σχέσης τους, αλλά η Κλος προειδοποίησε τους αναγνώστες των New York Times να μην «πιστεύουν ό, τι διαβάζουν».Όσο για τον λόγο πίσω από τη διάλυση της φιλίας τους, το Page Six ανέφερε το 2019 ότι το μοντέλο φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη φιλοξενία της τραγουδίστριας, προσκαλώντας φίλους στο σπίτι της χωρίς την άδειά της.