Έιμι Γουάινχαουζ: 13 χρόνια από τον θάνατο της - Η σπουδαία φωνή, το αλκοόλ και το κλαμπ των 27

Στις 23 Ιουλίου του 2024, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τον θάνατο της Έιμι Γουάινχαουζ , της Βρετανίδας τραγουδίστριας και συνθέτριας που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία με τη μοναδική φωνή και το ιδιαίτερο στυλ της.

Γεννημένη στις 14 Σεπτεμβρίου 1983 στο Λονδίνο, η Γουάινχαουζ άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από νεαρή ηλικία. Το ντεμπούτο της άλμπουμ, «Frank», κυκλοφόρησε το 2003 και κέρδισε θετικές κριτικές, ωστόσο ήταν το δεύτερο άλμπουμ της, «Back to Black», που την έκανε παγκοσμίως γνωστή.



Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2006 και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «Rehab», «You Know I'm No Good» και «Back to Black». Η ιδιαίτερη φωνή της, επηρεασμένη από jazz, soul και blues, σε συνδυασμό με τους ειλικρινείς και προσωπικούς στίχους της, κατέκτησαν κοινό και κριτικούς. Η μουσικός κέρδισε πέντε βραβεία Grammy το 2008, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και του Άλμπουμ της Χρονιάς, κάνοντάς την μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της εποχής της.



Η προσωπική ζωή της Έιμι Γουάινχαουζ ήταν εξίσου έντονη με την καριέρα της. Η σχέση της με τον Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ ήταν ταραχώδης, με τους δυο τους να παντρεύονται το 2007 και να χωρίζουν το 2009. Η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, που επηρέασαν βαθιά την υγεία και την ψυχική κατάστασή της.

Η Γουάινχαουζ αγωνίστηκε με την εξάρτηση από ουσίες και αλκοόλ για μεγάλο μέρος της ζωής της, κάτι που την έφερε πολλές φορές στο προσκήνιο των μέσων ενημέρωσης. Η επιτυχία της και η πίεση της δημοσιότητας συνέβαλαν στην επιδείνωση των προβλημάτων της υγείας της, με συνεχείς εισαγωγές σε κέντρα αποτοξίνωσης και συχνές αποτυχίες στις προσπάθειές της να απεξαρτηθεί.



Στα MTV Movie Awards με τον σύζυγό της Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ το 2007 / Φωτογραφία: Shutterstock

Στις 23 Ιουλίου του 2011, η Έιμι Γουάινχαουζ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο. Η αιτία του θανάτου της ήταν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Τη στιγμή του θανάτου της, το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της ήταν πέντε φορές πιο πάνω από το νόμιμο όριο. Η ιατροδικαστής Σούζαν Γκρίναγουεϊ χαρακτήρισε τον θάνατό της ως «απροσδόκητη συνέπεια της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ».



Μετά την αποκάλυψη της είδησης στο δικαστήριο, οι γονείς της τραγουδίστριας, μοιράστηκαν μια δήλωση σχετικά με τον θάνατο της κόρης τους: «Είναι μία μικρή ανακούφιση να ανακαλύψουμε τελικά τι συνέβη στην Έιμι. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε αλκοόλ στο σύστημά της όταν πέθανε. Είναι πιθανό να συσσωρευτεί αλκοόλ στο σύστημά της για αρκετές ημέρες. Η Έιμι πάλευε σκληρά για να νικήσει τα προβλήματά της με το αλκοόλ και είναι μεγάλος πόνος για εμάς που δεν μπόρεσε να κερδίσει εγκαίρως», είπαν οι γονείς της.



Ο Μιτς Γουάινχαουζ ποζάρει για μια φωτογραφία με το άγαλμα της αείμνηστης κόρης του στο Λονδίνο, τρία χρόνια μετά τον θάνατό της / Φωτογραφία: ASSOCIATED PRESS

Μια δεύτερη έρευνα για τον θάνατο της Γουάινχαουζ διεξήχθη το 2013, αφού μια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ιατροδικαστής Γκρίναγουεϊ δεν είχε τα σωστά προσόντα για τον ρόλο, σύμφωνα με το BBC. Η ετυμηγορία όμως ήταν η ίδια με την πρώτη έρευνα: Η Έιμι Γουάινχαουζ πέθανε από τυχαία δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Η Γουάινχαουζ ήταν μόλις 27 ετών όταν έφυγε από τη ζωή και ο θάνατός της την ενέταξε στο «Club 27». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων μουσικών και καλλιτεχνών που πέθαναν σε ηλικία 27 ετών. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη μουσική ιστορία και οι θάνατοι τους συνήθως συνδέονται με τραγικές ή μυστηριώδεις συνθήκες. Μερικά από τα πιο διάσημα μέλη του «Club 27» περιλαμβάνουν τον τραγουδιστή των Doors, Τζιμ Μόρισον, τον θρυλικό κιθαρίστα Τζίμι Χέντριξ, την Τζάνις Τζόπλιν, μια από τις μεγαλύτερες φωνές της ροκ και της μπλουζ και τον Κερτ Κομπέιν των Nirvana. Το «Club 27» έχει αποκτήσει ένα σχεδόν μυθικό status, λόγω της νεαρής ηλικίας και των περιστάσεων των θανάτων των μελών του. Η σύνδεση αυτών των θανάτων έχει οδηγήσει σε πολλές θεωρίες και συζητήσεις σχετικά με την πίεση της φήμης, την αυτοκαταστροφή και τις επιπτώσεις της ζωής στον κόσμο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.



Η Έιμι Γουάινχαουζ άφησε πίσω της μια μικρή αλλά εξαιρετικά επιδραστική δισκογραφία, που συνεχίζει να εμπνέει και να επηρεάζει νέους καλλιτέχνες. Η μουσική της, με την ωμή και ειλικρινή απεικόνιση των προσωπικών της αγώνων, παραμένει διαχρονική και αγαπητή στο κοινό. Η ζωή και ο θάνατός της έχουν αποτελέσει θέμα πολλών ντοκιμαντέρ, βιβλίων αλλά και μίας πρόσφατης κινηματογραφικής ταινίας, που προσπαθούν να ρίξουν φως στη σύνθετη προσωπικότητά της και την καριέρα που άφησε πίσω της.