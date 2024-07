Σοφία Βεγκάρα για την υποψηφιότητά της για Emmy: Η Griselda ήταν ο πρώτος μου δραματικός ρόλος

Κλείσιμο

κατέφυγε στο Instagram για να ευχαριστήσει για την υποψηφιότητά της στα φετινά βραβείαοι οποίες ανακοινώθηκαν στις 17 Ιουλίου.Η Κολομβιανή ηθοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία του A’ Γυναικείου Ρόλου για Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία για τη σειρά «» μαζί με τις Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country), Μπρι Λάρσον (Lessons in Chemistry), Τζούνο Τεμπλ (Fargo) και Ναόμι Γουάτς (Feud: Capote vs. the Swans).Το «Griselda» κυκλοφόρησε φέτος τον Ιανουάριο και έλαβε γενικά θετικές κριτικές από τους κριτικούς, με ιδιαίτερους επαίνους για την ερμηνεία της Βεγκάρα. Όσον αφορά στην τηλεθέαση, την πρώτη εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της έκανε το ντεμπούτο της στην πρώτη θέση σε 90 χώρες και βρέθηκε στην κορυφή του Global Weekly Top 10 TV του Netflix.Στην ανάρτησή της, η 52χρονη εξέφρασε τόσο τις ευχαριστίες της στους συντελεστές της σειράς, όσο και την έκπληξή τους που κατάφερε το σημαντικό επίτευγμα, καθώς ήταν κυρίως γνωστή για τις κωμικές ερμηνείες της και ιδιοίτερα για τον ρόλο της στο «Modern Family».Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ουάου. Η Griselda ήταν ο πρώτος μου δραματικός ρόλος, και μας πήρε 15 χρόνια για να τη ζωντανέψουμε. Είμαι απίστευτα ευγνώμων σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη σειρά. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό χωρίς τον σκηνοθέτη μου Andres Baiz, τον συμπρωταγωνιστή μου @el_guerra, τον @ericnewmanofficial και όλη τη δημιουργική ομάδα, τον συνεργάτη και παραγωγό μου @luisbalaguer1, τον @tedsarandos, τον @belabaj και την ομάδα τους στο Netflix, καθώς και όλο το καταπληκτικό καστ και συνεργείο. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι μετά το «Modern Family» θα ήμουν σε θέση να συμμετάσχω σε κάτι τόσο ξεχωριστό όσο το «Griselda». Είναι τιμή μου να αναγνωρίζομαι μαζί με την Τζόντι, την Μπρι, την Τζούνο και τη Ναόμι, απίστευτες γυναίκες που μας χάρισαν απίστευτη τηλεόραση φέτος. Ευχαριστώ την τηλεοπτική ακαδημία για αυτή την απίστευτη τιμή!».: Shutterstock