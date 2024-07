Νικ Γιαννόπουλος: Κάνει διακοπές στη Μύκονο

Κλείσιμο

Ο Αυστραλός ηθοποιός, Νικ Γιαννόπουλος βρέθηκε στη Μύκονο , για να απολαύσει τις διακοπές του.Ο κωμικός ηθοποιός που έχει συμμετάσχει και στην ταινία «The kings of Mykonos» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, επέλεξε την Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι.Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να κάνει βόλτα στα Ματογιάννια, ενώ ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστός κι ευδιάθετος.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νικ Γιαννόπουλος βρίσκεται στο νησί των Ανέμων, αφού το επισκέπτεται από το 1992.Ο Νικ Γιαννόπουλος είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης. Έγινε γνωστός στην Ελλάδα μετά την επιτυχία της ταινίας «Βασιλιάδες της Μυκόνου» (The kings of Mykonos).