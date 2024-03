Fifth Harmony is in talks to reunite — with Camila Cabello https://t.co/xuqenLP4o4 pic.twitter.com/OBFTjC5Est — Page Six (@PageSix) March 1, 2024

Οιβρίσκονται σε συζητήσεις για επανένωση, όπως αναφέρει αποκλειστικά μια πηγή στο Page Six.Έξι χρόνια αφότου ανακοίνωσαν επ' αόριστον παύση, η Νορμάνι, η Λόρεν Χαρουέγκι, η Άλι Μπρουκ και η Ντίνα Τζέιν επιθυμούν να ξανασμίξουν. Επίσης, και η Καμίλα Καμπέγιο, η οποία εγκατέλειψε απότομα το girl group το 2016, είναι μέρος των συζητήσεων.Η πηγή δήλωσε ότι οι Fifth Harmony άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον να χαρίσουν στους θαυμαστές τους ένα νέο τραγούδι αφού οι προηγούμενες επιτυχίες τους, όπως το «All in My Head (Flex)», άρχισαν να γίνονται viral στο TikTok πρόσφατα.Επιπλέον, ανέφερε ότι η μελλοντική επανένωση δεν θα επηρεάσει τις κυκλοφορίες των επερχόμενων σόλο άλμπουμ της Νορμάνικαι της Καμπέγιο, καθώς θα είναι ένα εντελώς ξεχωριστό project.Οι φήμες για μια επανένωση των Fifth Harmony άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρυσι, αφού η Μπρουκ αποκάλυψε στο «Zach Sang Show» ότι η ίδια, η Νορμάνι, η Χαρουέγκι και η Τζέιν έλαβαν και πάλι την κυριότητα του εμπορικού ονόματος του συγκροτήματός τους. (Εκείνη την εποχή, η Cabello, 26 ετών, δεν συμπεριλαμβανόταν στη σύμπραξη).Η Μπρουκ διευκρίνισε στη συνέχεια στο X ότι «δεν υπάρχει επίσημη επανένωση του συγκροτήματος αυτή τη στιγμή», αλλά «κάποιες όμορφες φιλίες και σχέσεις επανενώνονται σιγά σιγά με έναν θεραπευτικό και ενδυναμωτικό τρόπο».Στη συνέχεια, οι Fifth Harmony απέδειξαν ότι εξακολουθούν να αγαπούν η μία την άλλη, όταν η Καμπέγιο, η Χαρουέγκι, η Μπρουκ και η Τζέιν άφησαν υποστηρικτικά σχόλια στην ανάρτηση της Νορμάνι στο Instagram τον περασμένο μήνα, όπου ανακοίνωνε το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της, «Dopamine».Το girl-group που βρίσκεται πίσω από τραγούδια με επιτυχίες όπως το «Work From Home» και το «Worth It» σχηματίστηκε στη 2η σεζόν του "The X Factor" το 2012. Δύο άλμπουμ και τέσσερα χρόνια αργότερα, η Νορμάνι, η Χαρουέγκι, η Μπρουκ και η Τζέιν ανακοίνωσαν ότι η Καμπέγιο τους ενημέρωσε «μέσω των εκπροσώπων της» ότι αποχωρεί από το γκρουπ. Η τετράδα συνέχισε κυκλοφορώντας ένα ακόμη άλμπουμ το 2017, πριν διαλυθεί την επόμενη χρονιά για να ακολουθήσει σόλο εγχειρήματα.: Shutterstock