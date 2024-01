Σελένα Γκόμεζ θα υποδυθεί τη Λίντα Ρόνσταντ σε επερχόμενη βιογραφική ταινία, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία.

Η τραγουδίστρια της ποπ και πρωταγωνίστρια της σειράς «Only Murders in the Building» αποκάλυψε τα σχέδιά της δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των απομνημονευμάτων της Λίντα Ρόντσταντ «Simple Dreams» του 2013 σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η μουσική βιογραφική ταινία είναι στο στάδιο της προπαραγωγής, με παραγωγούς τον μάνατζερ της Ρόντσαντ, Τζον Μπόιλαν και τον Τζέιμς Κιτς, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του 2019 «Linda Ronstadt: The Sound of My Voice». Δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες λεπτομέρειες για τους συντελεστές.

Selena Gomez set to play Linda Ronstadt in new biopic https://t.co/MxpvYqcqyJ — Far Out Magazine (@FarOutMag) January 11, 2024

Η Λίντα Ρόντσταντ είναι θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, ροκ εν ρολ και λάτιν μουσικής, με τα άλμπουμ της δεκαετίας του 1970 «Heart Like a Wheel» και «Simple Dreams» να σημειώνουν εμπορική επιτυχία, να αποσπούν εγκωμιαστικές κριτικές και να επιδεικνύουν την ευελιξία της σε διάφορα είδη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε 11 Grammy και τιμήθηκε τόσο από την Ακαδημία Ηχογράφησης των ΗΠΑ όσο και από την Ακαδημία Ηχογράφησης Λάτιν Μουσικής.

Η Ρόντσαντ και η Γκόμεζ είναι και οι δύο μεξικανικής καταγωγής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ