Ο ράπερεπέστρεψε και «στρατολόγησε» τον Ντόναλντ Γκλόβερ και τον πρωταγωνιστή της σειράς «Stranger Things», Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, για να τον υποδυθούν στην ταινία με τίτλο «».Το φιλμ, τοτου οποίου μόλις κυκλοφόρησε είναι τα απομνημονεύματα της φυλάκισής του ράπερ στις ΗΠΑ από την Αμερικανική Υπηρεσία Επίβλεψης Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που το 2019.Ως μέρος των μέτρων για τους πολίτες χωρίς έγγραφα του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Savage — ο οποίος μεγάλωσε στην Ατλάντα αλλά γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο — συνελήφθη από την ICE το 2019, κρατήθηκε για αρκετές εβδομάδες και απειλήθηκε με, αλλά η εκστρατεία «Free 21 Savage» οδήγησε τελικά στην απελευθέρωσή του και στη δυνατότητα να παραμείνει στη χώρα.Το τρέιλερ περιλαμβάνει νέα μουσική από τον βραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη, το τελευταίο σόλο άλμπουμ του οποίου ήταν το "I Am > I Was" το 2018.Στο διάστημα από το τελευταίο του άλμπουμ, ο Savage κέρδισε ένα Grammy για το τραγούδι του «A Lot» και είναι υποψήφιος για πέντε βραβεία στη φετινή τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Ήταν επίσης επικεφαλής της περιοδείας του Drake «It's All a Blur» πέρυσι.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: Shutterstock