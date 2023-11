Το σίριαλ Συνατσάκη, η άλλη Καγιά και τα σόου σε κρίση

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cxb2v7zi6r4p)

Αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο που οδηγεί σε ένα ξεθάψιμο διαφωνιών εννέα χρόνια μετά, και αφορά ανθρώπους που συνέχισαν τις καριέρες τους και που τους γνωρίζουμε από την καλή και από την ανάποδη. Η Ζήνα Κουτσελίνη έδωσε συνέχεια στην κόντρα με την Συνατσάκη, λέγοντας πως την έκρινε για αισθητικές επεμβάσεις, η Μαίρη Συνατσάκη απέφυγε να απαντήσει αρνούμενη τις κατηγορίες και παραπέμποντας στα τότε αποσπάσματα. Την καλύτερη δουλειά την έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος αποφάσισε να διαχειριστεί την κατάσταση σαν κανονικός άνθρωπος, που λύνει τις διαφορές του σηκώνοντας το τηλέφωνο και όχι ποστάροντας.είναι μία καλά διαβασμένη δημοσιογράφος, μία νέα συνάδελφος, η οποία εξελίσσεται πολύ καλά. Κατακτά αργά αλλά σταθερά τα βήματα στον τομέα της ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ και φυσικά αρχίζει να «σπάει» το πολύ αυστηρό ύφος με ζεστό χαμόγελο και πολύ καλά κάνει."Δεν ξέρω αν ήταν γενναία, (σ.σ. η απόφαση να σταματήσει την τηλεόραση), αλλά ήταν απαραίτητη. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν θέματα υγείας, ψυχοσωματικά. Είχα αναπτύξει περίεργες ταχυκαρδίες, υποτασικά επεισόδια σε βαθμό λιποθυμίας. Χωρίς παθολογικά αίτια. Αυτό το burnout, που λένε, διαπίστωσα ότι υπάρχει. Εκεί πρέπει να βάλουμε μόνοι μας τον κόφτη, να μην περνάμε την κόκκινη γραμμή. Θα μου πεις "και παλιά δεν δούλευες έτσι;". Φυσικά, αλλά δεν είχα κάνει οικογένεια, οπότε υπήρχαν στιγμές ξεκούρασης". Τόσο απλά και αληθινά περιέγραψε η Bίκυ Καγιά την απόφασή της να κάνει διάλειμμα, στο ΟΚ και στον καλό συνάδελφο Νίκο Γεωργιάδη. Μακάρι να μπορούσαν και άλλοι να πάρουν ανάσες από μία τοξική συνθήκη που δεν αντιλαμβάνεται κάποιος εγκαίρως, ότι μπορεί να κάνει κακό σε εκείνον και την ζωή του.Κανονικά συνεχίζουν την πορεία τους στην βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ, οι «Πανθέοι» . Οσα επεισόδια συμφωνήθηκαν, θα προβληθούν κανονικά.«Τσίμπησε» στα νούμερα και τοτου Alpha και με το σπαθί του κέρδισε την συνέχεια. Τα σενάρια που το θέλουν να αντικαθίσταται από άλλο τηλεπαιχνίδι ή και από επεισόδια των «Οικογενειακών ιστοριών» ή των «Αμφιβολιών», προ το παρόν διαψεύδονται. Αξιοπρεπής και ψύχραιμος μέσα σε όλο αυτό ο Ηλίας Βρεττός. Ας μην βιαζόμαστε για το μέλλον των δύο μεγάλων σόου («Your face sounds familiar» και «Just the two of us») στο β’ μισό της σεζόν. Καμία οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί και όλα θα κριθούν από τα στελέχη των σταθμών το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.ποια σειρά αν και πολυδιαφημιζόταν για β’ κύκλο επεισοδίων, αποχαιρετά τους τηλεθεατές;