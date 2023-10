Σελένα Γκόμεζ, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ στο «Only Murders in the Building»

Οι θρύλοι της κωμωδίας και συμπρωταγωνιστές στη σειρά «»,καιανακοίνωσαν νέο live show με το οποίο θα κάνουν περιοδεία στις ΗΠΑ το επόμενο καλοκαίρι.Η περιοδεία τους με τίτλο «The Dukes of Funnytown!» θα ξεκινήσει στις 3 Μαΐου στο Σύρακιουζ, στη Νέα Υόρκη, με προγραμματισμένες παραστάσεις στο Μπάφαλο στην ίδια πολιτεία και στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ.Ειδικοί καλεσμένοι των Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ θα είναι το συγκρότημα Steep Canyon Rangers, καθώς και ο μουσικός του συγκροτήματος του βραδινού σόου «Jimmy Kimmel Live», Τζεφ Μπάμπκο.Οι δύο κωμικοί, μακροχρόνιοι φίλοι και συνεργάτες που ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια της άνθησης της stand-up κωμωδίας τη δεκαετία του 1970 κάνουν περιοδείες μαζί περιστασιακά από το 2015.Το «Only Murders in the Building», στην οποία πρωταγωνιστούν μαζί με τη Σελένα Γκόμεζ έχει γίνει η σειρά του Hulu με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.Στο σόου «The Dukes of Funnytown!» διακωμωδούν το Χόλιγουντ και την ευμετάβλητη φύση των διάσημων και πειράζουν ο ένας τον άλλον.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: Shutterstock