Γιορτές και Star πάνε μαζί!

Γιατί στο Star ξέρουν πως θα δουν τις ωραιότερες παιδικές ταινίες, με πρωταγωνιστές τους πιο πολύχρωμους, μαγικούς, χαρούμενους, αστείους, ξεχωριστούς ήρωες! Οι ταινίες είναι «αυστηρά» κατάλληλες και για ενηλίκους, που δεν έχουν ξεχάσει να μένουν πάντα παιδιά!



Μ. Σάββατο 16/4



09:15 BARBIE: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ (BARBIE: A FAIRY SECRET)

Μεταγλωττισμένο

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2011

Διάρκεια: 65’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουίλιαμ Λάου

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Barbie σας καλεί να ανακαλύψετε μαζί της έναν υπέροχο, μυστικό νεραϊδόκοσμο, που βρίσκεται ανάμεσά μας! Όταν ο Κεν και μια ομάδα νεραϊδών φεύγουν ξαφνικά, οι δύο στυλίστριες φίλες της Barbie τής αποκαλύπτουν ότι είναι και οι ίδιες νεράϊδες και ότι ο Κεν βρίσκεται στο μαγικό, μυστικό κόσμο των Νεραϊδών, όχι πολύ μακριά από εκεί! Η Barbie και η αντίπαλός της, Ρακέλ, αυτή τη φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνονται σε ένα περιπετειώδες ταξίδι με σκοπό να βρουν τον Κεν και να τον φέρουν πίσω. Ό,τι κι αν τους συμβεί στην πορεία πρέπει να μείνουν ενωμένες και να πιστέψουν ότι η μαγεία δεν κρύβεται μόνο στο κόσμο των νεραϊδών αλλά και στην πραγματική φιλία!

10:45 ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ (TROLLS WORLD TOUR)

Μεταγλωττισμένο

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2020

Διάρκεια: 82’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουόλτ Ντομ, Πολ. Π. Σμιθ



ΥΠΟΘΕΣΗ: Ένα μέλος της αριστοκρατίας του σκληρού ροκ, η βασίλισσα Μπαρμπ με τη βοήθεια του πατέρα της, του βασιλιά Θρας, θέλουν να καταστρέψουν όλα τα υπόλοιπα είδη μουσικής και να επιβάλλουν την κυριαρχία του ροκ. Η μοίρα του κόσμου τους βρίσκεται σε κίνδυνο, όμως η Πόπη και ο Μπράντς, μαζί με τους φίλους τους, τον Μπίγκο, τη Σένιλ, την Σάτιν, τον Κούπερ και τον Γκάι Ντάιαμοντ, θα επισκεφθούν μακρινούς τόπους για να ενώσουν όλους τους Ευχούληδες ενάντια στην Μπάρμπ! Ο κόσμος των Ευχούληδων με αυτό το ταξίδι, όχι μόνο θα μεγαλώσει, αλλά θα αποκτήσει νέο ρυθμό και πολλή και ευχάριστη ένταση!

12:45 KUNG FU YOGA

Με υπότιτλους

Κωμική περιπέτεια κινεζικής, αμερικανικής, ινδικής, ισλανδικής συμπαραγωγής 201

Διάρκεια: 95’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στάνλεϊ Τονγκ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζάκι Τσαν, Ααρίφ Ράχμαν, Σόνου Σοντ, Πολ Φίλιπ Κλαρκ, Έρικ Τσανγκ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Κινέζος καθηγητής αρχαιολογίας Τζακ, συνεργάζεται με την Ινδή καθηγήτρια Ασμίτα και τη βοηθό της Κίρα, για να εντοπίσουν ένα χαμένο θησαυρό. Από τα παγωμένα σπήλαια του Θιβέτ, όπου ανακαλύπτουν τον αυτοκρατορικό στρατό που είχε εξαφανιστεί μαζί με τον θησαυρό, μέχρι το Ντουμπάι, όπου ένα διαμάντι πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, τριγυρισμένοι από έναν ιστό προδοσίας και μετά από μια σειρά αποκαλύψεων για το παρελθόν του, ο Τζακ και η ομάδα του καταλήγουν σε έναν βουδιστικό ναό στην Ινδία και εκεί, χρησιμοποιώντας το διαμάντι, θα ξεκλειδώσουν τον αληθινό θησαυρό…

21:00 HOME

Μεταγλωττισμένο

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2015

Διάρκεια: 81’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιμ Τζόνσον

ΥΠΟΘΕΣΗ: Όταν τα μέλη της εξωγήινης φυλής των Μπουβ καταφτάνουν στη Γη, κυνηγημένοι από έναν άσπονδο εχθρό τους, θα αποφασίσουν να διώξουν το ανθρώπινο είδος, προκειμένου να αναδιοργανώσουν ολόκληρο τον πλανήτη και να τον μετατρέψουν στο νέο τους σπίτι. Ο Ουπς, ένας αξιαγάπητος, αλλά διαφορετικός, από τα υπόλοιπα μέλη της φυλής του, εξωγήινος, γίνεται στόχος των συμπατριωτών του, μετά από μια γκάφα του. Ως δραπέτης, συναντά και αναπτύσσει μία απίθανη φιλία με ένα περιπετειώδες κορίτσι, την Τιπ, η οποία έχει τη δική της αποστολή. Μέσα από μια σειρά κωμικών περιπετειών με την Τιπ, ο Ουπς αρχίζει να καταλαβαίνει ότι το να είσαι διαφορετικός και να κάνεις λάθη είναι φυσικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και μαζί ανακαλύπτουν το πραγματικό νόημα της λέξης «σπίτι», κατά τη διάρκεια του πιο υπέροχου ταξιδιού!

Κυριακή του Πάσχα 16/4



09:15 Η BARBIE KAI OI ΑΔΕΛΦΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΥ (BARBIE AND HER SISTERS IN A PONY TALE)

Μεταγλωττισμένο

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2013

Διάρκεια: 68΄

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κάιραν Κέλι



ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Barbie και οι αδελφές της σκοπεύουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στις μαγευτικές Άλπεις. Επισκέπτονται μια φανταστική σχολή ιππασίας και ανυπομονούν να γνωρίσουν τα μυστικά των αλόγων αλλά και τη χαρά της ζωής στην εξοχή. Η κάθε μία έχει τις δικές της επιθυμίες και θέλω. Η Barbie θέλει να βρει ένα νέο άλογο για να το πάρει μαζί της στο Μαλιμπού. Η Στέισι θέλει να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ιππέας. Η Τσέλσι περιμένει να δει από κοντά τα μεγάλα άλογα ενώ η Σκίπερ προτιμάει να γράφει για την εμπειρία τους, παρά να συμμετέχει. Οι ήσυχες διακοπές γίνονται συναρπαστικές όταν η Barbie ανακαλύπτει ότι στο δάσος υπάρχει ένα μυστηριώδες, άγριο άλογο…

10:45 HOP

Με υπότιτλους

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής 2011

Διάρκεια: 86’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιμ Χιλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάλει Κουόκο,Γκάρι Κόουλ, Χανκ Αζάρια,

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Ράσελ Μπραντ (η φωνή του έφηβου λαγού), Χιου Λόρι (φωνή του μπαμπά λαγού)

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας ανήσυχος έφηβος λαγός, ο γιος του διάσημου Πασχαλινού Λαγού, πηγαίνει στο Χόλιγουντ αποφασισμένος να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει διάσημος ντράμερ, γυρίζοντας την πλάτη στην οικογενειακή πασχαλινή επιχείρηση. Ένα ατύχημα θα γίνει αφορμή για να γνωρίσει ο λαγός τον νεαρό Φρεντ. Ο Φρεντ φιλοξενεί και φροντίζει τον άτακτο λαγό, ο οποίος δεν είναι και το πιο εύκολο πλάσμα να συνυπάρξει κανείς μαζί του! Πού θα πάει όμως; Κάποια στιγμή θα ωριμάσουν και οι δύο...

Η ταινία συνδυάζει εξαιρετικά το animation με το live action. Mια Πασχαλινή κωμωδία για όλη την οικογένεια με τη σφραγίδα του σκηνοθέτη των ταινιών «Ο Άλβιν και η παρέα του» και «Garfield 2», Τιμ Χιλ, και του παραγωγού των ταινιών «Η Εποχή των Παγετώνων» και «Εγώ, ο Απαισιότατος», Κρις Μελεντάντρι.

Δευτέρα του Πάσχα 17/4



09:15 BARBIE: Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΓΙΚΕΣ ΠΟΥΕΝΤ (BARBIE IN THE PINK SHOES)

Μεταγλωττισμένο

Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2013

Διάρκεια: 67΄

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Όουεν Χάρλεϊ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Σε αυτή τη μοντέρνα ιστορία μπαλέτου, η Barbie πρωταγωνιστεί ως μπαλαρίνα Κριστίν, ένα κορίτσι, που ονειρεύεται να γίνει μεγάλη μπαλαρίνα. Λίγο πριν από μια μεγάλη παράσταση, οι πουέντ τής Κριστίν χαλάνε και η ίδια τρέχει στο αγαπημένο της κατάστημα για να αγοράσει ένα καινούργιο ζευγάρι. Ξεχωρίζει ένα ροζ ζευγάρι πουέντ και μόλις τις δοκιμάζει, μεταφέρεται μαγικά στον κόσμο του αγαπημένου της μπαλέτου, της Ζιζέλ. Όχι μόνο αυτό, αλλά γίνεται και η πρίμα μπαλαρίνα! Προς έκπληξή της, χορεύει τέλεια ακόμα και τις πιο δύσκολες κινήσεις. Με τον ίδιο τρόπο μεταφέρεται και σε άλλα γνωστά μπαλέτα, όπως η Λίμνη των Κύκνων και η Βασίλισσα του Χιονιού, όπου χορεύει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους! Επιστρέφοντας, τρέχει στο θέατρο κρατώντας τις νέες της πουέντ, ακριβώς στην ώρα, που πρόκειται να χορέψει. Όλοι θαυμάζουν, που η Κριστίν χορεύει με απαράμιλλο πάθος και κάνει άλματα και πιρουέτες, που δεν έχει ξανακάνει ποτέ της. Κι έτσι μαγικά, τα όνειρά της γίνονται αληθινά!

10:45 ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ: Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ (TOM AND JERRY’S GIANT ADVENTURE)

Μεταγλωττισμένο

Παιδική ταινία αμερικανικής παραγωγής 2013

Διάρκεια: 52’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σπάικ Μπραντ, Τόνι Τσερβόνε

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Τομ και ο Τζέρι είναι ανάμεσα στα τελευταία ζώα της Βιβλιοχώρας, ενός θεματικού πάρκου, εμπνευσμένου από τα παραμύθια. Ο νεαρός Τζακ προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει το πάρκο από τα χέρια ενός άπληστου δισεκατομμυριούχου, στέλνοντας τους πιστούς του φίλους, γάτα και ποντίκι, να πουλήσουν την καλύτερη του αγελάδα για... μερικούς μαγικούς σπόρους φασολιών! Έτσι ξεκινάει ένα φανταστικό ταξίδι με μια φασολιά σε μια μαγική χώρα, η οποία κυβερνάται από έναν απίστευτα κακό και πεινασμένο γίγαντα και κατοικείται από τα χαριτωμένα, μυθικά φιλαράκια, όπως τον Ντρούπι και τον Σπάικ και ακόμη και από μια χρυσή χήνα! Θα μπορέσουν ο Τομ και ο Τζέρι να βάλουν ένα τέλος στην αιώνια διαμάχη τους και να συνεργαστούν ώστε να σώσουν τη Βιβλιοχώρα;

21:00 ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD)

Μεταγλωττισμένο

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής και ιαπωνικής συμπαραγωγής 2019.

Διάρκεια: 94’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντιν Ντε Μπλουά

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Ψάρης και ο Φαφούτης θα ανακαλύψουν επιτέλους τον αληθινό προορισμό τους στη ζωή, όταν εμφανίζεται η πλέον σκοτεινή απειλή, που έχουν ποτέ αντιμετωπίσει! Η δύναμη της σχέσης τους θα δοκιμαστεί καθοριστικά, καθώς θα πρέπει να ταξιδέψουν σε έναν κρυμμένο κόσμο, που πίστευαν ότι υπάρχει μόνο σε μύθο! Δράκος και καβαλάρης θα παλέψουν μαζί για να προστατέψουν όλα όσα έχουν μάθει να προφυλάσσουν σαν θησαυρό! Μια υπέροχη ιστορία φιλίας και πίστης, που εμπνέει και διδάσκει!

Η ταινία είναι βασισμένη στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Κρεσίντα Κάουελ.

Ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων».