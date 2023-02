Ιάσων Θεοφανίδης - Αναστασία Κολλάκη: Η τέχνη του metaverse

Ιάσων Θεοφανίδης και Αναστασία Κολλάκη δημιούργησαν τη «The Blender Gallery» με όραμα και στόχο ο χώρος αυτός να αντιπροσωπεύει ένα μείγμα από διαφορετικούς ανθρώπους, εικαστικά υλικά και πολιτισμούς

Μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας, η γκαλερί «The Blender» οργανώνει πλέον τις εκθέσεις της σαν μια καθηλωτική εμπειρία. Παράλληλα, η τεχνολογία εξελίσσεται και στον τομέα της τέχνης, αποτελώντας έναν τρόπο έκφρασης που επιτρέπει στους καλλιτέχνες να ξεφύγουν από περιοριστικά όρια με προβολές και ψηφιακά MetaMask wallet και κρυπτονομίσματα.Οπως συμβαίνει και στην έκθεση «Above Olympus to the Dogstar» που η «The Blender Gallery» παρουσιάζει έως τις 17 Φεβρουαρίου σε συνδιοργάνωση με τη νεοφυή εταιρεία Jab Labs. Είκοσι ειδικές οθόνες για NFTs προβάλλουν τις limited editions συλλογές ψηφιακών έργων των Above Olympus και του Jonathan St. Void , ενώ ο designer-εικαστικός Niklas (Nikos Athanasopoulos) παρουσιάζει ένα installation που αναπτύσσεται μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου.Στην Ελλάδα, όμως, πόσο μπορεί να εγείρει τις αισθήσεις η τέχνη του metaverse, ρωτάω τον ιδρυτή της γκαλερί, Ιάσονα Θεοφανίδη. «Το φιλότεχνο κοινό χρειάζεται εκπαίδευση και είναι ακόμα πολύ νωρίς. Εμείς οργανώσαμε την έκθεση προκειμένου να δείξουμε ότι δεν πρόκειται για κάτι που μπορείς να χαζεύεις στο κινητό σου. Μπορείς να έχεις στο σαλόνι σου ένα ψηφιακό έργο, που αλλάζει, που έχει animation, κάτι που ο απλός πίνακας δεν μπορεί». Πόσο τέλειος μπορεί να είναι ο κόσμος και το άτομο μέσα από μια επαυξημένη εικονική πραγματικότητα; «Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο ακόμα. Ομως φανταζόμαστε ένα δυστοπικό σενάριο εδώ και εκατό χρόνια.Βλέπουμε παλιές ταινίες τύπου “Mad Max”, όπου ο κόσμος καταστρέφεται. Προσωπικά, πιστεύω περισσότερο ότι οδεύουμε προς ένα ουτοπικό μέλλον. Η τεχνολογία δεν φέρνει μελαγχολία, αντίθετα ενώνει τον κόσμο, τη βλέπω με θετικό πρόσημο», αναφέρει ο γκαλερίστας και συμπληρώνει: «Μια ψηφιακή τσάντα Gucci, που υπάρχει αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο, πουλήθηκε για περίπου 4.115 δολάρια στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών Roblox και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τα Decentraland, Sandbox επίσης έχουν πολλούς ακολούθους. Ειδικά το Sandbox έχει γίνει μόδα και πολλές εταιρείες, όπως η Gucci, το βλέπουν ως ευκαιρία να εκτοξεύουν τους τζίρους τους μέσα από το δημοφιλές metaverse. Στην ουσία πουλάνε NFT και είναι καθαρά θέμα μάρκετινγκ».