.@Outlander_Starz has been renewed for its eighth & final season! That's 26 new episodes coming summer 2023. 👏 ♥️ ⚔️ @caitrionambalfe @SamHeughan @SkeltonSophie @RikRankin @Writer_DG ✒️ @reshingbull #Outlander #OutlanderFinalSeason #OutlanderSeason8 https://t.co/XrICWnT85x