Just the 2 of Us: Την παραμονή των Χριστουγέννων ο μεγάλος ημιτελικός

Ο μεγάλος χριστουγεννιάτικος ημιτελικός στο « Just the 2 of Us » θα έχει λάμψη, εκπλήξεις, δώρα, χορό, μουσική και φυσικά πολύ τραγούδι.Το μουσικό show θα χαρίσει στις 20:00 στον Alpha μια αξέχαστη βραδιά παραμονής Χριστουγέννων με συναρπαστικές ερμηνείες που θα συγκινήσουν, ανατροπές, διασκέδαση και φυσικά ανεβασμένη διάθεση σε έναν μεγάλο ημιτελικό. Νίκος Κοκλώνης θα προσφέρει μία λαμπερή βραδιά … γιατί…«Κάθε Σάββατο τα έχει όλα στην πένα σ’ ένα show που πηγαίνει δίχως φρένα»«Μπορεί να τον έχουν πλανέψει τα φώτα τα δυνατά» και«Από show υπερβολικό θα πεθάνει» αλλά

Κλείσιμο

Κλείσιμο

«Είναι πάλι Σάββατο κι είναι εδώ, σ’ ένα ραντεβού γνωστό, Our Κοκλώνης!»Και παρόλο που «Έχει μάτι, μάτι έχει, ποιός ξανά τον μελετάει»«Μια βοήθεια ζητά για να μην ματιαστεί»Κι «Έρχεται στο πλατό μες το Just, στο χαμό»Που «Όλα θα τα ζήσουμε τώρα και τραγούδια μα και δώρα»Γιατί… «Δώρου Θεού για εμάς είναι η φωνή του!»«Μια καρδιά από ατόφιο χρυσάφι», η Καίτη Γαρμπή, θα χαρίσει μία μοναδική εμφάνιση!Η Κατερίνα Στανίση με την αυθεντική λαϊκή φωνή της θα μας τραγουδήσει τις μεγάλες της επιτυχίες, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για να ξεσηκώσει, ο Γιώργος Βελισσάρης και ο Μιχάλης με τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη θα ταξιδέψουν τους τηλεθεατές σε όλη την Ελλάδα σ’ ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι. Η Φωτεινή Δάρρα με την παιδική χορωδία και η μπάντα της Πυροσβεστικής θα διασκεδάσουν το κοινό με χριστουγεννιάτικα τραγούδια.Σταθερή αξία του «J2US» τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή και Καίτη Γαρμπή θα βρίσκονται στο πλάι των ζευγαριών αλλά και απέναντί τους… έτοιμοι να τους αξιολογήσουν για να βρουν το ζευγάρι που θα ξεχωρίσει!Τα 6 ζευγάρια προετοιμάζονται πυρετωδώς για να κερδίσουν μία θέση στο μεγάλο τελικό του «Just the 2 of Us»:Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) - Παναγιώτης Ραφαηλίδης«Ποιός μωρό μου ποιός»Ιλάειρα Ζήση - Μαυρίκιος Μαυρικίου«Γλύκα Γλύκα γλυκιά μου»Ιωάννης Μελισσανίδης - Μελίνα Μακρή«Έξω ντέρτια και καημοί»Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα«Είμαι ανεβασμένος (Είμαι στα χάι μου)»Ματίνα Νικολάου - Βασίλης Πορφυράκης«Αμάρτησε μαζί μου κι έλα»Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα«Πήγα σε μάγισσες»Ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό του «Just the 2 of Us», αλλά και στην εκπλήρωση του φιλανθρωπικού του σκοπού για τη διάθεση μέρος των εσόδων του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).Στον Alpha τo Σάββατο, παραμονή Χριστουγέννων, στις 20:00 γιατί…παίζει πάρτι εδώ στο Just και μάλιστα χριστουγεννιάτικο.