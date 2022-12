Grammy 2023: Ο Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής για τρίτη φορά

I’m super excited to be hosting the #Grammys once again! 🙏🏾 Tune in Sunday, Feb 5th on @CBS🔥 Thank you @billboard & @neenaroe for the cover / story! 😁 Photographer: @peterashlee Stylist: @jasonbolden Groomer: Enid Seymore Producers: Get Swayed Location: @_HudsonYardsNYC pic.twitter.com/47kl1RMLgv