New Kids on the Block: Δείτε πώς είναι σήμερα

Το συγκρότημα « New Kids on the Block » (NKOTB) από τη Μασαχουσέτη, γνώρισε τεράστια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πουλώντας περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.Αποτελούνταν από τους αδελφούς Jonathan και Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg και Danny Wood και θεωρούνται από πολλούς, το πρώτο μοντέρνο boy band που άνοιξε τον δρόμο για μελλοντικά συγκροτήματα αγοριών, όπως οι Take That και οι Backstreet Boys.Οι «New Kids on the Block» διαλύθηκαν το 1994, αλλά το 2007 επανενώθηκαν για να ηχογραφήσουν ένα άλμπουμ, ενώ ακολούθησε μια περιοδεία.Πώς είναι όμως σήμερα τα αγόρια που μεσουράνησαν πριν 38 χρόνια;