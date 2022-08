Το «Life is a beach Mission Ionio» ταξιδεύει στην Κέρκυρα

Το «

» είναι ο απόλυτα εναλλακτικός τηλεοπτικός οδηγός για αυθεντικά travel stories! Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιώργος Λέντζας, Παύλος Χάππιλος, Άγγελος Μπράτης, Βασιλική Ρούσου, Αντώνης Τσαπατάκης, λένε δυνατό «ναι» στην πρόσκληση του Χάρη Κιαγιαδάκη και το Life is a beach Mission Ionio γίνεται πραγματικότητα.



Ο Χάρης Κιαγιαδάκης ξεκινά για ένα ταξίδι ενός μήνα με φίλους, όπου η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, η μαγεία της περιπλάνησης και η έκπληξη του απρόοπτου δημιουργούν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, όπως τη ζει αληθινά μια παρέα, με πάθος και ζεστασιά!



Περίληψη επεισοδίου 5 – Σάββατο 13.8.22 στις 13:40

LIFE IS A BEACH MISSION ΙΟΝΙΟ-5. Κέρκυρα

Το Σάββατο 13 Αυγούστου το Life is a beach ταξιδεύει στην Κέρκυρα! Όλοι οι καλεσμένοι του Life is a beach περνούν καλά, για αυτό και παρατείνουν την παραμονή τους, ενώ άλλοι επιστρέφουν για λίγο ακόμη beach life και βολτούλες. Μετά από τους παραδεισένιους Παξούς και Αντίπαξους, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και η Βασιλική Ρούσου συνεχίζουν το Life is a beach πρόγραμμα μέχρι την Κέρκυρα. Ο Μάκης Παπασημακόπουλος και ο Άγγελος Μπράτης αφήνουν πίσω τις αθηναϊκές υποχρεώσεις τους και αποφασίζουν να συναντήσουν την υπόλοιπη παρέα. Φαίνεται πως το mission του Life is a beach έκανε όσους ήρθαν ως καλεσμένοι, να επιστρέψουν ως φίλοι.



Δείτε φωτογραφίες και το τρέιλερ του νέου επεισοδίου







Ειδήσεις σήμερα:



Άρτα: Δέχτηκε 4 σφαίρες για να προστατεύσει την κόρη του - Θέμα χρόνου η σύλληψη του 29χρονου



Ενημέρωση του ΕΟΔΥ για το ιό Langya που βρέθηκε στην Κίνα



Λιμάνι Πειραιά: Αργοπορημένος επιβάτης γαντζώθηκε από τον καταπέλτη για να μπει στο πλοίο!