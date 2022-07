Τζένιφερ Λόπεζ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ

Κλείσιμο

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Τζένιφερ Λόπεζ, αφού στις 16 Ιουλίου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά της Η διάσημη τραγουδίστρια λίγες ώρες μετά την τελετή επιβεβαίωσε το ευτυχές γεγονός μέσα από την προσωπική της ιστοσελίδα «On The Jlo» και το πρωί της Τρίτης, απαθανατίστηκε να πηγαίνει σε ένα στούντιο χορού στο Λος Άντζελες, συνεχίζοντας κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.Αναφορικά με τον γάμο της, η Λατίνα σταρ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό τα εξής λόγια: «Τα καταφέραμε. Η αγάπη είναι όμορφη. Η αγάπη είναι ευγενική. Και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι υπομονετική. Είκοσι χρόνια υπομονή», ήταν τα πρώτα λόγια της συγκινημένης Λόπεζ.«Ακριβώς αυτό που θέλαμε. Χθες το βράδυ πετάξαμε για το Λας Βέγκας, σταθήκαμε στην ουρά για την άδεια μαζί με άλλα τέσσερα ζευγάρια, που έκαναν όλα το ίδιο ταξίδι. Πίσω μας δύο άντρες κρατιόντουσαν χέρι χέρι και αγκαλιάζονταν. Μπροστά μας, ένα νεαρό ζευγάρι που έκανε το τρίωρο ταξίδι από το Victorville για τα δεύτερα γενέθλια της κόρης του - όλοι μας θέλαμε το ίδιο πράγμα - να μας αναγνωρίσει ο κόσμος ως συντρόφους και να δηλώσουμε την αγάπη μας στον κόσμο μέσω του γάμου. Με το ζόρι φτάσαμε στο μικρό λευκό εκκλησάκι του γάμου μέχρι τα μεσάνυχτα. Έμειναν ευγενικά ανοιχτά λίγα λεπτά, μας άφησαν να βγάλουμε φωτογραφίες σε μια ροζ Cadillac cabrio, που προφανώς κάποτε χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο βασιλιάς, αλλά αν θέλαμε να εμφανιστεί ο ίδιος ο Elvis, αυτό θα μας κόστιζε κάτι παραπάνω».Στη συνέχεια η JLo έδωσε και άλλες λεπτομέρειες για την όμορφη βραδιά αλλά και για τα έντονα συναισθήματα που νιώθει για τον ένα και μοναδικό άνδρα που αγάπησε περισσότερο στη ζωή της.«Με τους καλύτερους μάρτυρες που θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε, ένα φόρεμα από μια παλιά ταινία και ένα σακάκι από την ντουλάπα του Μπεν, διαβάσαμε τους δικούς μας όρκους στο μικρό παρεκκλήσι και δώσαμε ο ένας στον άλλο τα δαχτυλίδια που θα φοράμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τελικά ήταν ο καλύτερος δυνατός γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ένας που ονειρευτήκαμε εδώ και πολύ καιρό και που έγινε πραγματικότητα (στα μάτια της πολιτείας, του Λας Βέγκας, ενός ροζ κάμπριο και ο ένας του άλλου) πολύ, πολύ αργά.Όταν ο έρωτας είναι αληθινός, το μόνο πράγμα που έχει σημασία στον γάμον είναι ο ένας για τον άλλον και η υπόσχεση που δίνουμε να αγαπάμε, να φροντίζουμε, να καταλαβαίνουμε, να είμαστε υπομονετικοί, τρυφεροί και καλοί μεταξύ μας. Εμείς το είχαμε αυτό. Και πολλά άλλα. Η καλύτερη νύχτα της ζωής μας. Ευχαριστώ το παρεκκλήσι του «Μικρού Λευκού Γάμου» που με άφησε να χρησιμοποιήσω την αίθουσα διαλείμματος για να αλλάξω, ενώ ο Μπεν άλλαζε στις αντρικές τουαλέτες.Είχαν δίκιο όταν είπαν, "το μόνο που χρειάζεσαι είναι αγάπη". Είμαστε τόσο ευγνώμονες που την έχουμε σε αφθονία, μια νέα υπέροχη οικογένεια με πέντε καταπληκτικά παιδιά και μια ζωή που ποτέ δεν είχαμε περισσότερους λόγους να ανυπομονούμε. Μείνετε αρκετό καιρό και ίσως βρείτε την καλύτερη στιγμή της ζωής σας σε ένα drive through στο Λας Βέγκας στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα στο drive through του τούνελ της αγάπης, με τα παιδιά σας και αυτόν με τον οποίο θα περάσετε για πάντα μαζί. Η αγάπη είναι ένα σπουδαίο πράγμα, ίσως το καλύτερο- και αξίζει να περιμένετε».