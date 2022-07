Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, τα έσοδα της ταινίας σημείωσαν τεράστια πτώση στις ΗΠΑ, τη δεύτερη εβδομάδα από την κυκλοφορία του. Αυτό είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη για το φιλμ, αφού στις ΗΠΑ

έχει σημειώσει εισπράξεις λίγο πάνω από τα 187 εκατομμύρια δολάρια αλά τα νούμερα «πάγωσαν» εκεί.

Είναι άλλωστε μια από τις πιο διχαστικές ταινίες της Marvel των τελευταίων ετών. Από τη μια Παρασκευή στην άλλη η πτώση είναι της τάξης του 80% και όσον αφορά το δεύτερο Σαββατοκύριακο εκεί μιλάμε για πτώση του 68%. Βέβαια παρόμοιά πτώση είχε παρατηρηθεί σε άλλες ταινίες της Marvel όπως τα: «Ant-Man and the Wasp», «Spider-Man: Homecoming» και «Black Widow».

Παρά τα παραπάνω νούμερο, δημοσίευμα του Forbes θέλει το «Love & Thunder» να φτάσει κοντά ή και να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τη Δευτέρα.





BOX OFFICE: ‘Thor: Love And Thunder’ Plunges 80% But Tops $200 Million https://t.co/RyakmHn2mi — Forbes (@Forbes) July 18, 2022

Η πλοκή



Υπενθυμίζεται, ότι η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.



Το cast περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ (Thor), Νάταλι Πόρτμαν (Jane Foster-Mighty Thor), Τέσα Τόμσον (King Valkyrie), Τζέιμι Αλεξάντερ (Lady Sif), Ράσελ Κρόου (Δίας), Κρίστιαν Μπέιλ (Gorr the Butcher). Επίσης οι Κρις Πρατ, Κάρεν Γκίλαν, Ντέιβ Μπατίστα, Πομ Κλεμεντιέφ, θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Βιν Ντίζελ) και Rocket Racoon (Μπράντλεϊ Κούπερ), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.



Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.



Δείτε το τρέιλερ







