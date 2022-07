Η Ζιλιέτ Μπινός «έριξε» τρεις φορές «άκυρο» στον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αυτό και αν είναι είδηση καθώς αποδείχτηκε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ Ζιλιέτ Μπινός είχε τουλάχιστον τρεις ευκαιρίες να συνεργαστεί με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, αλλά τελικά αναγκάστηκε να τις απορρίψει όλες.Όπως αποκάλυψε η πρωταγωνίστρια τουσε συνέντευξή της στο περιοδικό, δεν το κατάφερε λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών της. Οι ταινίες τις οποίες απέρριψε ήταν οικαι «Η πρώτη φορά ήταν στο “Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία” κι αυτό γιατί έκανα τους “Εραστες της Γέφυρα” του Λεός Καράξ. Η δεύτερη φορά ήταν για την “Λίστα του Σίντλερ”, όπου ήμουν έγκυος, και τέλος αυτό με τους δεινόσαυρους [Jurassic Park] όπου είχα ήδη δεσμευτεί στην ταινία “Τρία Χρώματα: Η Μπλε Ταινία”. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάνω το “Jurassic Park” για να δω πως ο Σπίλμπεργκ κάνει τις ταινίες του, αλλά είναι περισσότερο “σκηνοθέτης ανδρών”, όπως ο Σκορσέζε».Η Μπινός πρόσθεσε ότι παρά το γεγονός αυτό, θα ήταν ανοιχτή στο να συνεργαστεί με κάποιον όπως ο Σπίλμπεργκ ή ο Σκορσέζε. «Φυσικά και θα το έκανα! Ακόμα κι αν βρίσκω την προσέγγισή τους στον κινηματογράφο πολύ εμπορική, έχουν μια υπέροχη τεχνική την οποία κατέχουν απόλυτα και είναι παραμυθάδες. Αλλά από τις ταινίες τους λείπουν οι γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.Πράγματι, η Μπινός είχε μιλήσει το 2016 για το πώς έβλεπε τόσο τον Σκορσέζε όσο και τον Σπίλμπεργκ στο θέμα της έλλειψης γυναικείας εκπροσώπησης στις ταινίες τους. «Έχει μια πολύ θηλυκή πλευρά του εαυτού του», είχε πει η Μπινός για τον Σκορσέζε. «Αλλά για μένα, δεν την εξερευνά στο έργο του».Η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία κέρδισε Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Ο Άγγλος ασθενής», πρωταγωνίστησε στην ταινία «Both Sides of the Blade» της Claire Denis ως μια γυναίκα που αναστατώνεται από την επανεμφάνιση ενός παλιού της έρωτα.»Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σε αφήνει απολύτως ελεύθερο», δήλωσε η ηθοποιός στο IndieWire για την Denis, με την οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στο «Let the Sunshine In».«Και αν θέλεις να κάνεις μια άλλη λήψη, είναι ευτυχής να το κάνει. Οπότε η εμπιστοσύνη φέρνει χαρά σε μένα κάθε φορά, γιατί όταν ο σκηνοθέτης προσπαθεί να ελέγξει τον ηθοποιό, καταλαβαίνω τον φόβο του σκηνοθέτη. Αλλά όταν ο σκηνοθέτης εμπιστεύεται τον ηθοποιό, αυτό του δίνει φτερά».