Εδώ και αρκετό καιρό είναι γνωστό, ότι η Σιγκούρνι Γουίβερ , επρόκειτο να επιστρέψει στο « Avatar 2: The Way of Water ». Ωστόσο, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι η επιστροφή της ηθοποιού συνδέεται με ένα μεγάλο ερωτηματικό, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας της, Dr. Grace Augustine, πέθανε στην πρώτη ταινία.Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα η ηθοποιός, θα επανέλθει στην ταινία με έναν ολοκαίνουργιο ρόλο, καθώς θα ενσαρκώσει μία έφηβη. Η μεταμόρφβση της 72χρονης ηθοποιού, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με τη δύναμη της τεχνολογίας λήψης κίνησης του Τζέιμς Κάμερον «Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε λίγο πολύ τι νιώθαμε ως έφηβοι», είπε η Γουέβερ στο περιοδικό Empire. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ο Τζέιμς (Κάμερον) μου έδωσε την ευκαιρία να το δοκιμάσω».«Ως υποκριτική πρόκληση, είναι μεγάλη», πρόσθεσε ο Κάμερον, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης την Γουίβερ στο "Aliens". Θα έχουμε μια ηθοποιό 70 ετών, που θα υποδύεται έναν χαρακτήρα δεκαετίες νεότερο από την πραγματική βιολογική ηλικία της».Σε συνέχεια της τοποθέτησής του ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε: «Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγινε νεότερη, έμοιαζε νεότερη, είχε περισσότερη ενέργεια και δεν έφυγε ποτέ από τον ρόλο καθόλη την περίοδο της κινηματογράφησης».Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων κράτησε την αναπνοή της κάτω από το νερό για έξι λεπτά. Όσο περισσότερο οι ηθοποιοί κρατούσαν την αναπνοή τους, τόσο περισσότερα, μπορούσε ο Τζέιμς Κάμερον, να κινηματογραφήσει με μία μόνο λήψη. Μάλιστα, Σιγκούρνι Γουίβερ εκπαιδεύτηκε με επίλεκτους στρατιωτικούς δύτες, προκειμένου να κρατήσει την αναπνοή της, κάτω από το νερό.Οι New York Times ανέφεραν το 2020, ότι τα μέλη του καστ έπρεπε να μάθουν να μην στραβώνουν ή να κλείνουν το στόμα τους, δύο φυσικές αντιδράσεις όταν βυθιζόμαστε, κατά τη λήψη. Είχαν βάρη γύρω από τη μέση της και επαγγελματίες δύτες, που βρίσκονταν εκεί για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες». Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας, προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου. Ακολουθώντας την πλοκή της πρώτης, στην δεύτερη ταινία παρακολουθούμε τον Σάλι και την Νεϊτίρι να χτίζουν την οικογένειά τους στον πλανήτη Pandora, πολεμώντας τις νέες απειλές.Πιο αναλυτικά, το καστ περιλαμβάνει ξανά τους Ζόε Σαλντάνα και Σαμ Γουόρθινγκτον στους ίδιους ρόλους, αλλά και τη Σιγκούρνι Γουίβερ με νέο χαρακτήρα. Από την άλλη, στην ταινία προστίθενται και νέα πρόσωπα, όπως η Κέιτ Γουίνσλετ, η Μισέλ Γιο και η Ούνα Τσάπλιν.«Απλά προσπαθούμε να είμαστε αληθινοί σε αυτό που αγάπησαν οι άνθρωποι στην πρώτη ταινία και να τους οδηγήσουμε σε ολοκαίνουργιες περιοχές, καθώς πολλές σκηνές μας είναι στον ωκεανό. Και έτσι συνδυάζω πράγματα που μου αρέσουν, να κάνω τα γυρίσματα του «Avatar» και να πηγαίνω στον ωκεανό. Λατρεύω όλα αυτά τα πράγματα», είχε δηλώσει για την ταινία ο Τζέιμς Κάμερον.Όπως είχε αναφέρει στο Variety τον Δεκέμβριο, έκανε έναν συνδυασμό της διαδικασίας που ακολούθησε για τα γυρίσματα των δύο πρώτων σίκουελ, μαζί με ένα μέρος από το τέταρτο.«Κάναμε μια ανάμειξη των προγραμμάτων για τη δεύτερη και την τρίτη ταινία μαζί, με βάση τις σκηνές και τα περιβάλλοντα τριγύρω. Σκέφτηκα να συμπεριφερθούμε σαν να ήταν μια μίνι σειρά έξι ωρών και έτσι, θα πηγαίναμε μόνο μια φορά στη Φρανκφούρτη. Θα γυρίσουμε όλες τις σκηνές από το “2” και “3” την ίδια χρονική περίοδο», δήλωσε.