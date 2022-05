To διαχρονικό και cool sneaker που διαλέγουν οι έλληνες celebrities

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sotiris Kontizas (@scontizas)

Βρισκόμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα όταν ο Marquis Mills Converse αποφασίζει να ξεκινήσει μια εταιρία παραγωγής παπουτσιών με ελαστική σόλα. Αυτό, θα αποτελέσει και το θεμελιώδες κομμάτι του DNA της Converse και αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξης του brand.Μερικά χρόνια αργότερα, το 1920, θα γίνει η χρονιά που γεννιούνται τα θρυλικά All Star. Ο παίκτης του μπάσκετ Charles (“Chuck”) Taylor εντάσσεται στην ομάδα της Converse και ταυτόχρονα φροντίζει για την διεύρυνση και διάδοση του αθλήματος πάντα με τα κατάλληλα παπούτσια. Είναι η στιγμή που η Converse κατακτά τον αθλητισμό. Από εκεί και έπειτα, η ιστορία είναι γνωστή. Όσο τα χρόνια περνούν, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα, και να συμπορεύεται με την εξέλιξη του αθλητισμού και την νέα πραγματικότητα στον κόσμο των sneakers.Τα θρυλικά Chuck Taylor All Star εξελίσσονται με τη σειρά τους, μέσα από την κάθε εποχή, αφομοιώνοντας τις διαφορετικές κουλτούρες που κάθε μία πρέσβευε. Φορέθηκαν από καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, από κινηματογραφικούς σταρ, από πολιτικούς, από όλον τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Eίναι πλέον διαχρονικά αφού ταιριάζουν με τα πάντα και συνδυάζονται με οποιοδήποτε στυλ. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Έλληνες celebrities, από τον Σωτήρη Κοντιζά, τον Γιώργο Καράβα, τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο μέχρι τον Ηλία Μπόγδανο και τον Γιώργο Λάνθιμο φοράνε και προτιμούν τα Converse και συγκεκριμένα τα Chuck 70 και τα classics.Ο Σωτήρης Κοντιζάς με τη μίνιμαλ αισθητική του και το χαλαρό του στυλ είναι ένας από τους πλέον καλοντυμένους άντρες στην ελληνική τηλεόραση. Κομψός και άνετος σε όλες τις εμφανίσεις του, διαλέγει τα navy blue Chuck 70 από την Eco συλλογή. Ο καμβάς είναι φτιαγμένος από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και ανακυκλωμένες βαμβακερές ίνες και κυκλοφορεί επίσης σε έντονες pastel αποχρώσεις όπως πορτοκαλί και πράσινο, hot pink και baby grey.Τα Chuck 70 είναι το αγαπημένο ζευγάρι sneakers και του Γιώργου Καράβα, ο οποίος έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σχεδιαστές μόδας και είναι ένα σύγχρονο fashion icon. Το στυλ του είναι casual, με street επιρροές που ταιριάζει με τη σύγχρονη vintage αισθητική των Chuck 70 που επαναφέρουν το look n' feel της εποχής των 70s.Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιλέγουν το διαχρονικό Converse All Star classic που επανέρχεται δυναμικά, καθώς ο εσωτερικός πάτος ενισχύεται με OrthoLite σόλα και ο καμβάς του κατασκευάζεται από 50% ανακυκλωμένο βαμβάκι. Η νέα ανανεωμένη εκδοχή δημιουργήθηκε τιμώντας τα αυθεντικά Chuck Taylor All Star, με νέο σύγχρονο σχεδιασμό και έρχεται να απογειώσει κάθε στιλιστική επιλογή.Το σχέδιο παραμένει ίδιο, η κουλτούρα παραμένει εξίσου ισχυρή, η αυθεντικότητα παραμένει αναλλοίωτη. Η ανανεωμένη προσέγγιση στο design και η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, επαναφέρουν τα αγαπημένα μας sneakers στο προσκήνιο, απλά τώρα είναι ακόμη καλύτερα.Τα εμβληματικά sneakers της Converse, τα Classic Chucks, που είναι συνυφασμένα με την grunge και rock κουλτούρα, είναι η επιλογή και του Ηλία Μπόγδανου, στα διαχρονικά χρώματα του κόκκινου και του μαύρου, που τα συνδυάζει με κλασικά T-shirts, chino παντελόνια και δερμάτινα τζάκετ.Ο πάντοτε στυλάτος και cool Γιώργος Λάνθιμος διαλέγει Converse Chuck 70 sneakers της Converse τονίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την απλότητα και την άνεση στο ντύσιμο.Εντέλει, το παπούτσι που αγαπούν όλοι, αποδεικνύεται η πιο hot επιλογή και αυτής της σεζόν και συνεχίζει να γράφει ιστορία δίνοντας ένα fashion twist σε οποιοδήποτε σύνολο, σε κάθε περίσταση.Κεντρική διάθεση: Sport & Fashion Freedom, 212 00 03 710,