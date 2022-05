Μαρίζα Κουτσολιούτσου: Ενώ η δίκη συνεχίζεται, άνοιξε... Folli Follie στο Κολωνάκι

Από αριστερά ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος με την τότε σύζυγό του Μαρίζα και δίπλα τους οι γονείς του, Καίτη και Δημήτρης Κουτσολιούτσος

Η Μαρίζα Μαντζαβίνου-Κουτσολιούτσου και η κόρη της Κατερίνα

Tα εγκαίνια του νέου καταστήματος «Mira Moon», την περασμένη Πέμπτη

Λένε πως η ζωή είναι μια σειρά συμπτώσεων. Αλλοι, πάλι, πιστεύουν ακράδαντα πως ο άνθρωπος φτιάχνει το πεπρωμένο του με τις αποφάσεις που παίρνει. Σύμπτωση ή όχι, η απόφαση της κυρίας Μαρίζας Μαντζαβίνου, επί σειρά ετών συζύγου του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, να ξεκινήσει το επιχειρηματικό της εγχείρημα με το άνοιγμα του «Mira Moon» σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας, στο, συνέπεσε με τη μαύρη επέτειο της αποκάλυψης του σκανδάλου της, που έβαλε τέλος σε μια ζωή χλιδής και υπερβολής που έδειχνε πως θα διαρκούσε για πάντα.Hταν 4 Μαΐου του 2018 όταν η αγορά συγκλονίστηκε από την είδηση πως το παντελώς άγνωστο τότε fund QCM και ο επικεφαλής του Γκάμπριελ Γκρέγκο υποστήριζαν σε report τους πως οι τζίροι και τα υπερκέρδη της Folli Follie ήταν μια τεράστια φούσκα. Επρόκειτο, όπως φάνηκε στη συνέχεια, για την αρχή ενός ντόμινο αποκαλύψεων που οδήγησε στην αποκαθήλωση της πασίγνωστης οικογένειας από το βάθρο των επιτυχημένων αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών της χώρας.Τέσσερα χρόνια και μία ημέρα μετά, την περασμένη Πέμπτη, η Μαρίζα Μαντζαβίνου εγκαινίασε στην οδό Ζαλοκώστα το «Mira Moon», ένα boutique showroom με μοναδικά (niche, όπως προτιμούν σε αυτούς τους κύκλους...) καλλυντικά προϊόντα, κεριά και δώρα για το σπίτι. Ενα concept, δηλαδή, ίδιο με αυτό της «Heaven on Earth», του γνωστού brandπου εδώ και χρόνια λειτουργεί στην Κηφισιά και διαθέτει προϊόντα για την περιποίηση του σώματος, για το σπίτι, αλλά και ιδέες για πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα δώρα, τα οποία έχουν ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το στοιχείο της προσιτής πολυτέλειας.Το εγκαινίασε, μάλιστα, την ίδια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας η δίκη για τη μεγάλη οικονομική απάτη της Folli Follie, με κατηγορούμενους τον Δημήτρη και τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο καθώς και οκτώ ακόμη πρόσωπα, για βαρύτατα αδικήματα, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, χειραγώγηση της αγοράς, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών.Συμπτωματικά ξανά, το Heaven on Earth ήταν μία δραστηριότητα της FF που πάντοτε βρισκόταν κοντά σε αυτό με το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί η εν διαστάσει σήμερα σύζυγος του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, παρότι η ίδια λεγόταν πως θα επιθυμούσε μια πιο ενεργή και ουσιαστική ενασχόληση με τη Folli Follie. Αυτό βέβαια ήταν πρακτικά σχεδόν αδύνατον, αφού η πεθερά της Καίτη Κουτσολιούτσου, για πολλούς το μυαλό πίσω από το στυλ και τα προϊόντα της Folli Follie, δύσκολα θα της άφηνε ελεύθερο πεδίο δράσης. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα επέλεξε το όνομα «Mira Moon», που συνδέεται με το ελληνικό «μοίρα» και με τη ρίζα της λέξης «θαύμα» στα λατινικά, αλλά και σημειολογικά παραπέμπει στην πολυτελή αλυσίδα ξενοδοχείων Mira Moon της Miramar Group στο Χονγκ Κονγκ, στη μεγαλούπολη όπου οι Κουτσολιούτσοι είχαν «εξαφανιστεί» για αρκετές ημέρες μετά την αποκάλυψη της λογιστικής απάτης τον Μάιο του 2018. Εκεί άλλωστε ήταν και η έδρα της FF Group Sourcing Limited, της θυγατρικής του ομίλου στο Χονγκ Κονγκ, μέσω της οποίας είχε στηθεί η ασύλληπτη φάμπρικα της λογιστικής απάτης και των πλαστογραφιών.Σε κάθε περίπτωση, για τη Μαρίζα Μαντζαβίνου το «Mira Moon», όπως έλεγε σε στενούς φίλους και συνεργάτες της, αποτελεί ένα restart έπειτα από μια πολύ δύσκολη περίοδο, μετά την αποκάλυψη της λογιστικής απάτης στη Folli Follie, την έξωση της οικογένειας Κουτσολιούτσου από τη διοίκηση της εταιρείας που δημιούργησε, την προφυλάκιση του συζύγου της Τζώρτζη και του πεθερού της Δημήτρη και την περικοπή κάθε απίθανου ή μη εξόδου που έκανε η ίδια και τα μέλη της οικογένειάς της και τα οποία κατέληγαν στο λογιστήριο της Folli Follie.Το όργιο της κλοπής εις βάρος της εταιρείας και των μετόχων της έχει αποκαλυφθεί, εξάλλου, σε μεγάλη έκταση από τις έρευνες αρχικά της Alvarez & Marsal και στη συνέχεια της PwC, παρότι αμφότερες δεν ολοκληρώθηκαν σε πλήρη έκταση. Οπως προέκυψε, στην εταιρεία υπήρχαν τρία διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους και, κυρίως, το γνωστό «τεφτέρι» στο λογιστήριο όπου πήγαιναν διάφορα έξοδα, για τη μισθοδοσία του... στόλου του προσωπικού της οικογένειας, από μάγειρες, κηπουρούς, σεκιουριτάδες και οδηγούς, μέχρι τη βίλα στις Σπέτσες, οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων και τα e-pass ακόμη και τρίτων συγγενών, μέχρι τα μανικιούρ της Μαρίζας και το σέρβις των ψυγείων (!) στο Στροφύλι.Επρόκειτο για ένα πάρτυ σπατάλης της οικογένειας με δήθεν εταιρικά έξοδα, κοστολόγια για τις ανακαινίσεις σπιτιών της οικογένειας σε Κηφισιά, Εκάλη και Σπέτσες που χρεώθηκαν στην εταιρεία, εκατοντάδες παραστατικά, μεταξύ άλλων, για αγορά επίπλων, ανεμιστήρων, διακοσμητικών, για λευκά είδη, χαλιά (Sahrai από Παρίσι και Stark από Ν. Υόρκη), υλικά δαπέδων και πλακάκια (GADO εξ Ιταλίας), για τεχνικές εργασίες, εισαγωγές κρασιών από τη Νέα Ζηλανδία, για τα ελικόπτερα, τις θαλαμηγούς, τα πολυτελή αυτοκίνητα... Ο κατάλογος ατελείωτος.Βέβαια τα χρήματα δεν αγοράζουν φίλους ούτε φτιάχνουν σχέσεις που διαρκούν στον χρόνο. Σε αυτό το επιχειρηματικό ξεκίνημα που εορτάστηκε στον πεζόδρομο της Ζαλοκώστα την περασμένη Πέμπτη, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που παραβρέθηκαν. Οι κοσμικές κυρίες που άλλοτε διαγκωνίζονταν για μια θέση στα φωτογραφικά ενσταντανέ με τη Μαρίζα Κουτσολιούτσου, σίγουρες άλλωστε πως θα τύχαιναν δημοσίευσης σε κάποιο από τα περιοδικά της αχαλίνωτης ματαιοδοξίας, αυτή τη φορά δεν ευκαιρούσαν να ευχηθούν για τα εγκαίνια του «Mira Moon».Η Μαρίζα Μαντζαβίνου πλέον, όμως, δείχνει να καταλαβαίνει καλά από τέτοιες ανθρώπινες συμπεριφορές. «Με όσους φίλους έχουν απομείνει», έλεγε πριν από μέρες για το νέο αυτό ξεκίνημα. Για την ίδια, εξάλλου, οι άνθρωποι που μετράνε πλέον πραγματικά ήταν δίπλα της και είναι αυτοί στους οποίους βασίζεται σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Και πάνω απ’ όλους, οι δύο της κόρες. Η Κατερίνα έτσι κι αλλιώς είναι συμπαραστάτης στο «Mira Μoon», έχοντας περάσει από το campus του Istituto Marangoni στο Λονδίνο για σπουδές στο Fashion Business and Media, ενώ η μικρότερη κόρη της επέλεξε σπουδές Sociology and New Media στο City University, επίσης στο Λονδίνο, έξοδα που λέγεται, χωρίς όμως κανείς να το επιβεβαιώνει απόλυτα, πως πληρώνονταν και αυτά μέσω της εταιρείας.Ετσι κι αλλιώς, πολλά μέλη των δύο οικογενειών φανερά ή μη διατηρούσαν για χρόνια σχέση επαγγελματικής απασχόλησης με τη Folli Follie. Παρότι η τελευταία ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο όπου θεωρητικά ισχύουν αυστηροί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία πάντοτε λειτουργούσε οικογενειοκρατικά και «αλά γκρέκα». Η Μαρίζα εμφανιζόταν τύποις υπεύθυνη του Τμήματος Corporate Affairs της FF S.A., αλλά στην πραγματικότητα λίγος ήταν ο χρόνος όπου εργάστηκε στην εταιρεία, καθώς φυσιολογικά αφοσιώθηκε στην ανατροφή των δύο παιδιών της.Παράλληλα, ο πατέρας της Ζαχαρίας, αξιοσέβαστος καθηγητής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος χαίρει απόλυτης εκτίμησης από γενιές οδοντιάτρων που πέρασαν από τα έδρανα, ήταν για χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Follie Follie, του οργάνου που θεσμικά επικουρεί τη διοίκηση κάθε εταιρείας στον εσωτερικό έλεγχο, στην κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων, παρότι δεν είχε τυπικά κανένα τέτοιο προσόν, κάτι που ενδεχομένως να εξυπηρετούσε την τότε διοίκηση. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε και οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αποφάσισαν να μην παραπέμψουν σε δίκη τον κ. Μαντζαβίνο για το σκάνδαλο της Folli Follie.Η δίκη συνέπεσε χρονικά με άλλες πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα όσα συμβαίνουν στις αίθουσες της Ευελπίδων να περνούν εν πολλοίς απαρατήρητα. Εν προκειμένω, η υπερασπιστική γραμμή των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου (οι οποίοι πλέον είναι ελεύθεροι να κινούνται εντός Αττικής αφού έληξε η περίοδος προφυλάκισής τους) που ακολουθήθηκε στις κρίσιμες γενικές συνελεύσεις της Folli Follie, όπου με μεγάλες δυσκολίες δόθηκε τελικά το πράσινο φως για να περάσει ο έλεγχος στους ομολογιούχους πιστωτές της, να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης και να μη βάλει λουκέτο η εταιρεία, έχει πλέον μεταφερθεί στην Ευελπίδων. Οπως λένε όσοι παρακολουθούν τη διαδικασία, η υπερασπιστική γραμμή των Κουτσολιούτσων έχει εστιάσει στα όσα έγιναν μετά την αποκάλυψη της λογιστικής απάτης, σε μια προσπάθεια να καταλογιστούν στη διορισμένη με δικαστική απόφαση διοίκηση της εταιρείας ευθύνες για αστοχίες και παραλείψεις στην άσκηση των καθηκόντων της που επηρέασαν αρνητικά τη χρηματοοικονομική της εικόνα.Πιο συγκεκριμένα, η τακτική δείχνει να συνίσταται στο επιχείρημα πως οι όποιες λογιστικές παρατυπίες (sic) έγιναν... για το καλό της εταιρείας και προκειμένου να μην κλείσει, με τους Κουτσολιούτσους να υποστηρίζουν πως όταν έγιναν οι αποκαλύψεις από το QCM, το 2018, άφησαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα και γεμάτα ταμεία τα οποία κατασπατάλησε η υπάρχουσα διοίκηση. Βεβαίως, αμελείται να σημειωθεί πως μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 CEO της εταιρείας ήταν ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, ο οποίος παρέμεινε στο Δ.Σ. μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, όταν και με δικαστική απόφαση τοποθετήθηκε νέα διοίκηση. Επίσης, σχολιάστηκε ευρύτατα το γεγονός πως η Folli Follie τέθηκε εκτός πολιτικής αγωγής από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και ως αποτέλεσμα δεν μπορεί στο δικαστήριο να υποστηρίξει επιχειρήματα και να διεκδικήσει την καταδίκη των κατηγορουμένων.Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή της έδρας έγινε δεκτή ένσταση που είχαν υποβάλει οι συνήγοροι της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν έχει υποστεί ζημία από τους παραποιημένους οικονομικούς ισολογισμούς και από τη χειραγώγηση της μετοχής της. Την ίδια στιγμή, πάντως, η διοίκηση της εταιρείας υπό τον Γιώργο Σάμιο βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης μιας ρεαλιστικής συμφωνίας εξυγίανσης μετά την έγκριση του πλάνου της από το αρμόδιο δικαστήριο στις 11/1/2022.Αυτή η συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου FF δεν ήταν καθόλου αυτονόητη, καθώς όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, η εικόνα της εταιρείας είχε πληγεί ανεπανόρθωτα και οι πιστωτές είχαν αποθαρρυνθεί εντελώς σχετικά με την προοπτική της εξυγίανσης. Στο διάστημα που μεσολάβησε τα κόστη διοίκησης έχουν μειωθεί δραστικά, το cash flow παραμένει σταθερό για δύο χρόνια τώρα, έχει συσταθεί μια νέα ομάδα που τρέχει τον όμιλο, το προσωπικό έχει εξορθολογιστεί, οι υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και τους εργαζομένους εξυπηρετούνται πλήρως, υλοποιείται ένα σαφές πλάνο ανάπτυξης των καταστημάτων, με τη Folli Follie να αναμένεται να επανέλθει στην κερδοφορία το 2023.