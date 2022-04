Η Billie Eilish στο κοινό του Coachella: «Λυπάμαι που δεν είμαι η Beyoncé»

Billie Eilish έγραψε ιστορία, αφού είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει ανοίξει το μουσικό φεστιβάλ «Coachella», στο Indio της Καλιφόρνια. Ωστόσο, η ίδια ανακάλεσε στη μνήμη της, τη Beyoncé, που άνοιξε το σόου το 2018. έγραψε ιστορία, αφού είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει ανοίξει το μουσικό, στο Indio της Καλιφόρνια. Ωστόσο, η ίδια ανακάλεσε στη μνήμη της, τη, που άνοιξε το σόου το 2018.

Αρχικά, στοη σκηνή, η τραγουδίστρια του «Bad Guy» αστειεύτηκε, λέγοντας ότι «δεν θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος σε αυτό το σκα@@», προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ ευγνώμων» που τραγούδησε στη θρυλική σκηνή.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Νιώθω τέλεια» είπε η Billie Eilish.

«Θέλω να είμαστε ευγνώμονες που είμαστε ζωντανοί και αναπνέουμε και είμαστε εδώ. Ήταν τόσο τρελά τα τελευταία τρία χρόνια και μας αξίζει να νιώθουμε καλά και να είμαστε ευτυχισμένοι και να νιώθουμε ασφαλείς και ήρεμοι» είπε η τραγουδίστρια, ενώ στη συνέχεια εξέπληξε το κοινό του «Coachella» προσκαλώντας στη σκηνή μοιναδικούς καλλιτέχνες, όπως ο Ντέιμον Άλμπαρν.

«Σκάστε και παρακαλώ καλωσορίστε θερμά τον Ντέιμον Άλμπαρν των Gorillaz», είπε η Eilish στο πλήθος. «Αυτό είναι ό, τι πιο τρελό έχω ζήσει. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και άλλαξε την συνολική άποψή μου για το τι μπορεί να είναι η μουσική, τι μπορεί να είναι η τέχνη και τι μπορεί να είναι η δημιουργία», συνέχισε. «Το πρώτο μου αγαπημένο συγκρότημα ήταν οι Good, the Bad and the Queen όταν ήμουν έξι ετών και οι Blur άλλαξαν τον κόσμο και οι Gorillaz άλλαξαν τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά μια ιδιοφυΐα και αυτό είναι όλο», τόνισε.

«Λυπάμαι που δεν είμαι η Beyoncé», είπε τέλος, η Billie Eilish με ένα χαμόγελο, πριν υποκλιθεί στο κοινό μαζί με τον αδερφό της και τον ντράμερ Άντριου Μάρσαλ.







