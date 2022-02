Η Στεφανία καλεσμένη στην εκπομπή της διάσημης youtuber Nikkie Tutorials

Η σχέση της λαμπερής Stefania με τη διάσημη make up artist και YouTuber, NikkieTutorials , δημιουργήθηκε για πρώτη φορά εν όψει του διαγωνισμού της Eurovision 2021

Stefania

Stefania

Stefania





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την 19χρονη Ελληνίδα pop star Stefania, φιλοξένησε η κορυφαία make up artist και YouTuber, NikkieTutorials στο Ολλανδικό κανάλι Nop Zapp και στην εκπομπή Make-up Cup.Η NikkieTutorials που μετρά πάνω από 13.9 εκατομμύρια subscribers και πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια προβολές στα βίντεο της στο Youtube, έχει συνεργαστεί με μερικές από τις μεγαλύτερες stars της παγκόσμιας showbiz όπως οι : Adele, Rihanna και Lady Gaga.Η σχέση της λαμπερής Stefania με την κορυφαία make up artist και YouTuber, Nikkie Tutorials, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά εν όψει του διαγωνισμού της Eurovision 2021. Η Nikkie ήταν η οικοδέσποινα της συνέντευξης στην εκπομπή της “Look Lab”, με την 18χρονη τότε διαγωνιζόμενη, η οποία έλαβε χώρα λίγο πρίν το μεγάλο τελικό που έφερε την χώρα μας στην 10η θέση της τελικής κατάταξης.Αυτή τη φορά, η NikkieTutorials, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή στην δημοφιλή και στο oλλανδικό κοινό,, στην εκπομπή Make-up Cup με τους διαγωνιζόμενους να μένουν κυριολεκτικά με “ανοιχτό το στόμα” στο άκουσμα του ονόματος της. Ηανέλαβε χρέη κριτή στο πλευρό της παρουσιάστριας, στην αναμέτρηση μεταμόρφωσης μεταξύ των διαγωνιζομένων., ιδιαίτερα επικοινωνιακή, φαίνεται ότι εκτός από το τραγούδι έχει και μεγάλη έφεση και στην παρουσίαση αφού πρόσφατα παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τα Super Awards Κύπρου, με τοναλλά και τα τηλεοπτικά “Όσκαρ” της Ολλανδίας, τα «56α Gouden Televizier-Ring Gala 2021» .H STEFANIA πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της single “Wait no more” ενώ ετοιμάζει πολλές ακόμα εκπλήξεις για το μέλλον.