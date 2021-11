Όλα όσα θα δούμε απόψε στο 6o live του «Dancing with the Stars»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι 12 celebrities με τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση της Έλενας Τσαγκρινού και του καβαλιέρου της στο 5ο live, καλούνται να δώσουν μια νέα χορευτική μάχη για να παραμείνουν στο ballroom του «Dancing With The Stars»!Η μοναδική Βίκυ Καγιά και ο ξεχωριστός Λάμπρος Φισφής, θα δώσουν τον πρώτο χαρούμενο ρυθμό της λαμπερής βραδιάς με την προτροπή «χορεύουμε πάντα και παντού» ενώ οι τέσσερις έμπειροι κριτές, Στέφανος Δημουλάς, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου, Jason Roditis, θέλουν να δουν απρόσμενα εντυπωσιακές χορευτικές εμφανίσεις!• Ο Έντουαρντ Στεργίου γίνεται σκλάβος του πάθους και αφήνεται στα χέρια της Ελισάβετ χορεύοντας τάνγκο.• H Χριστίνα Βραχάλη μεταμορφώνεται σε επικίνδυνη γυναίκα, που ζητά εκδίκηση από τον Αργύρη σε ένα έντονο τάνγκο.• Ο Τάσος Παλαντζίδης ραπάρει και μας παρασύρει στη χορευτική δίνη των 90’s με ένα Street, έχοντας δίπλα του την Αθηνά.• Η Βασιλική Μιλλούση μεταμορφώνεται και εκφράζει τα πιο έντονα συναισθήματα χορεύοντας σύγχρονο με τον Μαξίμ.• Η Μπέσσυ Αργυράκη αναδεικνύει την πιο ερωτική πτυχή του εαυτού της σε ένα «αναπάντεχο» American Smοoth με τον Γιούρι.• O Πάνος Γιαννακόπουλος περπατά στους δρόμους της Βραζιλίας με τη Μαρίλη χορεύοντας τα βήματα της Salsa.• Η Τζώρτζια Γεωργίου, παθιασμένη όσο ποτέ, χορεύει Foxtrot και νιώθει την ένταση ενός ρομάντζου χωρίς αίσιο τέλος, στο πλάι του Αλέξανδρου.• Ο Δημήτρης Κοκονίδης δοκιμάζει τις αντοχές του χορεύοντας Samba με τη Δανάη και φέρνει το ξέφρενο καλοκαίρι στο ballroom.• Ο Σταύρος Βαρθαλίτης χορεύει fusion με τη Μαρία και μας θυμίζει τον Michael Jackson.• Η Victoria Hislop γίνεται η κυρίαρχος του χορευτικού παιχνιδιού με τον Τηλέμαχο χορεύοντας ένα Βιεννέζικο Βαλς.• Ο Dominic Stars «κατασκοπεύει» την αγάπη σε ένα αργεντίνικο τάνγκο, έχοντας δίπλα του την Ειρήνη.• Η Μαριάννα Γεωργαντή συναντά τη Shakira χορεύοντας salsa με τον Σπύρο.Στο group dance αυτής της Κυριακής, οι χορευτές του «Dancing With The Stars» μεταμορφώνονται και παρουσιάζουν το πιο ερωτικό Βιεννέζικο Βαλς.Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, οκτώ ζευγάρια θα ζωντανέψουν το πάθος και την έξαψη της ταινίας «Fifty Shades Of Grey»! Εμπνευσμένες χορογραφίες, λαμπερό θέαμα, ρομαντισμός, έντονος ρυθμός και ξέφρενο κέφι σε ένα show, που αγαπά τον χορό και τις εκπλήξεις!Έφτασε η ώρα για το 6ο live με την 5η αποχώρηση και κάθε Κυριακή η αγωνία κορυφώνεται για τους 12 λατρεμένους celebrities. Ποιά θα είναι η βαθμολογία των κριτών; Όλοι οι διαγωνιζόμενοι ζητούν από το τηλεοπτικό κοινό, εκτός από το να χορεύει και να διασκεδάζει με την καρδιά του μαζί τους, να τους ψηφίσει για να παραμείνουν στο διαγωνισμό!Οι 12 celebrities και οι παρτενέρ τους, είναι πανέτοιμοι, με θετική διάθεση και ενθουσιασμό να χορέψουν σε ένα υπέροχο πλατό, με φαντασμαγορικά κοστούμια και γραφικά, για καλό σκοπό, κάνοντας τις Κυριακές μας μια ξεχωριστή γιορτή για όλη την οικογένεια! Χορός, συναίσθημα, εντυπωσιακές χορογραφίες, ένταση, αγάπη, συγκίνηση, διασκέδαση, εκτόνωση, όραμα!Tα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο «Πίστη».Αντίστοιχα, τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Κύπρο θα διατεθούν στον «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου».Το Dancing with the Stars στα social media και ειδικά στο Tik Tok (dwts_dr) έχει βρει φανατικό κοινό. Τα βίντεο καταγράφουν εκατομμύρια views και ασταμάτητα reactions!Το αποκλειστικό περιεχόμενο από τα αγαπημένα αστέρια με Outfit transformations, χορευτικά, challenges, backstage από τα παρασκήνια και πολλά selfie video των διαγωνιζόμενων! Με την Καγιά, τον Φισφή και όλους τους διαγωνιζόμενους μέσα από βιντεάκια μας δίνουν τον ρυθμό της βραδιάς