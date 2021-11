Η παρέμβαση του Νίκου Κοκλώνη στη συνέντευξη του Τάσου Ξιαρχό: «Ας πετάξουμε από πάνω μας το μίσος»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα» βρέθηκε σήμερα ο Τάσος Ξιαρχό μετά από όλα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα και τις μαζικές αντιδράσεις για ποστ του στο Instagram στο οποίο κορόιδευε μια νεαρή κοπέλα για τις ενδυματολογικές της επιλογές, ξαφνιάζοντας με αυτή την επίθεση body shaming.Ο Τάσος Ξιαρχό μετά από το περιστατικό και την αντίδραση που προκλήθηκε από πλήθος χρηστών των σόσιαλ μίντια (ανάμεσα στους οποίους και πολλοί celebrities) έφτασε στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας παίρνοντας χάπια και στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες ημέρες.Μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε πως πλέον νιώθει καλά, με την παρουσιάστρια να του επισημαίνει πως «Θέλει χρόνο να δουλέψεις με τον εαυτό σου και να πεις ‘είμαι καλά’», εξηγώντας πως μιλά από προσωπική εμπειρία.Ο χορευτής, χορογράφος και ινφλουένσερ, όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε τι θα έκανε διαφορετικά αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, εκείνος απάντησε με αμεσότητα. «Δεν θα γύρναγα τον χρόνο πίσω.Καλώς που μου συνέβη. Όλα τα μαθήματα στη ζωή συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Αφού συνέβη και έκανα το λάθος, μέσα από αυτό το λάθος θα μάθουν και άλλοι άνθρωποι. Ένας ινφλουένσερ, για παράδειγμα, που είναι η δουλειά μου, δεν είναι μόνο για να πουλάει γκοφρέτες και αναψυκτικά. Είναι για να δείχνει και τη ζωή του. Το ότι έκανα μια λάθος επιλογή είναι ένα τεράστιο μάθημα. Και ίσως καλά που το έπαθα», δήλωσε, τονίζοντας όμως πως ήταν μια πολύ λάθος στιγμή σε όλα της.Όπως εξήγησε: «Εκείνη η μέρα ήταν απαιτητική και δύσκολη, πιεστική, έκατσα λοιπόν, ήπια δυο-τρεις μαργαρίτες παραπάνω και με αυτή τη χαλαρότητα, επειδή είμαι και αφελής, είμαι και λίγο το παιδί της παρέας, που δεν τον νοιάζει και πάρα πολύ, είπα όσα είπα. Εγώ διάσημος έγινα πριν από ενάμιση χρόνο. Δεν κατάλαβα πως είπα κάτι τόσο σοβαρό. Είπα για ένα στυλιστικό θέμα, αλλά με πολύ κακό τρόπο».Ο Τάσος Ξιαρχό είχε ενοχληθεί έντονα από την τοποθέτηση που είχε κάνει ο Νίκος Κοκλώνης για εκείνον, με τον παραγωγό να γράφει πως «πρέπει να ‘γευόμαστε’ τις λέξεις μας πριν τις ‘φτύσουμε΄», τονίζοντας πως ήταν λάθος αυτό που έκανε ο Τάσος και πρέπει να ζητήσει συγνώμη. Να θυμίσουμε πως ο Τάσος Ξιαρχό ήταν (μαζί με την Κόνι Μεταξά) ο νικητής του πρώτου Just the 2 Of Us, ενώ στον δεύτερο κύκλο είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Κοκλώνη ως χορογράφος του σόου.Ο παραγωγός, λοιπόν, θέλοντας να δώσει τέλος στην μεταξύ τους «κόντρα» βγήκε στον αέρα της Super Κατερίνας τηλεφωνικά και θέλησε να παρέμβει, μιλώντας στον Τάσο για το σχόλιο που είχε κάνει για εκείνον.«Για εμένα, όπως το έχω πει κι άλλες φορές, ο Τάσος είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχει καταφέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τη δουλειά του, αλλά και με την εκκεντρικότητά του, να τον θαυμάζουμε. Όταν είδα την ανάρτησή του πειράχτηκα, όχι μόνο γιατί ήταν μια ανάρτηση που ήταν λάθος, αλλά γιατί εγώ ξέρω τον Τάσο που είναι πολέμιος αυτών των καταστάσεων και υπερασπίζεται τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτόν τον Τάσο είχα ζήσει, αυτόν ήξερα. Δεν πίστευα ποτέ ότι το έχεις κάνει αυτό εσύ. Γι’ αυτό ήμουν έντονος. Αν ήταν άλλος που είχε μια άλλη συμπεριφορά μπορεί να μην έμπαινα στη διαδικασία να γράψω κάτι, θα τον μπλόκαρα και θα τελείωνε», εξήγησε. «Εγώ πόνεσα, όπως και η Δανάη Μπάρκα , γιατί εσύ ήσουν και ακόμα είσαι για μένα -γιατί όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη- αυτός που έμπαινε μπροστά και δεν άφηνε κανέναν να μιλήσει ρατσιστικά για τους άλλους. Αυτό που έκανες, λοιπόν, με σόκαρε. Ο Τάσος που γνώριζα και έζησα στο Just δεν έχει καμία σχέση με τον Τάσο που έκανε αυτή την ανάρτηση. Σοκαρίστηκα και για τη δήλωση για τη Δανάη, έτρεμα. Αλλά όταν μετά είδα πως συνάντησες την κοπέλα (σ.σ. τη Μέρι) και της ζήτησες συγνώμη είπα ότι θα το αφήσω εκεί. Να αφήσουμε, λοιπόν, το παρελθόν και να πάμε μπροστά. Είμαι σίγουρος ότι έχεις μετανιώσει», είπε στον πρώην συνεργάτη του. «Αισθάνομαι άσχημα και για τον Τάσο όπως αισθάνομαι άσχημα και για την κοπέλα με την μπλούζα. Ας πετάξουμε, όμως, από πάνω μας το μίσος. Με αγάπη και γέλιο να πηγαίνουμε μπροστά. είμαστε στο 2021 που ψηλοί, κοντοί, χοντροί, γκέι, στρέιτ, δεν έχει καμία σχέση τι είμαστε. Να είσαι καλά με εσένα, να είσαι καλά με το σώμα σου. Τα υπόλοιπα είναι πολύ παλιακά», κατέληξε ο Νίκος Κοκλώνης.