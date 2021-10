Σίνθια Νίξον: Η «Μιράντα» του Sex and the City αναλαμβάνει χρέη σκηνοθέτη

»





«Στην καρέκλα του σκηνοθέτη» θα κάτσει η πρωταγωνίστρια τουγια τις ανάγκες ενός επεισοδίου του revival της σειράς « And Just Like That ».Η 55χρονη ηθοποιός που υποδύεται την δικηγόρο,στην σειρά έκανε γνωστό το εγχείρημά της, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών, που την δείχνουν να εκτελεί χρέη σκηνοθέτη από το σετ γυρισμάτων της σειράς.«Πάμε! Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι μαζί σας ότι θα σκηνοθετήσω ένα επεισόδιο του And Just Like That αυτή την σεζόν, έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα.«Ήταν ένα όνειρο να δουλέψω μαζί με τους αγαπημένους μου συναδέλφους και το συνεργείο σε αυτόν το νέο μου ρόλο. Ποτέ δεν έχω νιώσει τέτοια απόλυτη υποστήριξη στην ζωή μου. Και μην ανησυχείτε, η Μιράντα θα είναι κι αυτή στο επεισόδιο. Ήταν σουρεαλιστικό που τα έκανα και τα δύο ταυτόχρονα», συνέχισε.Να υπενθυμίσουμε ότι η επίσημη ημερομηνία, που θα κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά, δεν αργεί. Το, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5/10 για το λανσάρισμα της πλατφόρμας στην Ευρώπη, ανακοίνωσε πως η σειρά προσγειώνεται στοτον Δεκέμβριο!