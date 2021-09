Ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής αλλιώτικος από τους άλλους!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πιο ανατρεπτικό μαγειρικό τηλεπαιχνίδι είναι εδώ και λέγεται «Game Of Chefs». Οι πολυβραβευμένοι Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς όχι μόνο κάθονται στη θέση των κριτών αλλά δημιουργούν τις δικές τους ομάδες υποψηφίων και διεκδικούν την κορυφή.Αφοσίωση, στρατηγική, μαγειρική αντίληψη και πάθος, φαντασία, δυναμισμός, δημιουργικότητα, ταχύτητα, ευελιξία και οργάνωση. Ποιός θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τα όπλα του και θα κερδίσει τελικά τη δύσκολη μάχη της κουζίνας;Το ολοκαίνουργιο παιχνίδι μαγειρικής που κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 13/9 στις 21:00, με παρουσιάστρια την Ντορέττα Παπαδημητρίου, μας ανοίγει την όρεξη για νέες γεύσεις αλλά και για καινούργιες γαστρονομικές περιπέτειες.Με χιούμορ και κοφτερές ατάκες η εντυπωσιακή παρουσιάστρια θα καθοδηγεί τις διαδικασίες ενώ οι τρεις σεφ-κριτές θα δοκιμάζουν στα τυφλά τα πιάτα των παικτών.Επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καλούνται να αποδείξουν το μαγειρικό τους ταλέντο ώστε να κερδίσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ μαζί με 50.000 ευρώ!Το παιχνίδι ξεκινά με τις «Blind Taste Test» Auditions, όπου ο κάθε διαγωνιζόμενος σερβίρει τη μαγειρική του πρόταση που θα τον περάσει στην επόμενη φάση.Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη του «Game Of Chefs» αφού οι κριτές δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το κάθε πιάτο ούτε ποια είναι η προσωπική ιστορία του κάθε διαγωνιζόμενου.Για να περάσει κάποιος στην επόμενη φάση, δηλαδή στο Boot Camp, θα πρέπει οι δύο από τους τρεις κριτές να εγκρίνουν το πιάτο του.Το Boot Camp περιλαμβάνει μια σειρά δοκιμασιών, όπου οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν σεφ πρώτης γραμμής. Μετά από κάθε δοκιμασία, οι κριτές θα επιλέξουν τους διαγωνιζόμενους με τους οποίους θα στελεχώσουν τις ομάδες τους.Το τρίτο στάδιο του «Game Of Chefs» είναι τα «Kitchen Battles», όπου ο ρόλος των τριών σεφ αλλάζει, καθώς γίνονται αρχηγοί των ομάδων τους.Σε αυτή τη φάση οι σεφ μπορούν να καθοδηγούν, αλλά όχι να μαγειρεύουν μαζί με τις ομάδες τους. Τα πιάτα θα κρίνονται κάθε φορά από καλεσμένους-γνώστες της υψηλής γαστρονομίας και σε κάθε περίπτωση μία από τις τρεις ομάδες θα είναι η νικήτρια.Στη συνέχεια, τα μέλη των δύο ηττημένων ομάδων θα διαγωνίζονται μεταξύ τους και οι τρεις σεφ, ως κριτές και πάλι, θα δοκιμάζουν όλα τα πιάτα μέσα από «Blind Taste» διαδικασία, παίρνοντας το μεγάλο ρίσκο να απορρίψουν, χωρίς να το γνωρίζουν, το πιάτο ενός διαγωνιζόμενου της δικής τους ομάδας.3 Κορυφαίοι Chefs3 Διαφορετικές Φιλοσοφίες1 Μεγάλος ΝικητήςGame of chefsΗ πιο καυτή μάχη… ξεκινά!«Game Of Chefs», με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθημερινά στις 21:00 στον ANT1#GameOfChefsGRFacebook: @gameofchefsgreece Instagram: @gameofchefsgr Twitter: @GameOfChefsGR