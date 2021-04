YFSF: Ο νικητής της βραδιάς και οι επόμενες μεταμφιέσεις

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για ακόμα ένα βράδυ Κυριακής το YFSF στην All Star έκδοσή του κράτησε συντροφιά και διασκέδασε το τηλεοπτικό κοινό.Οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό με διάθεση να παρουσιάσουν ξεχωριστές εμφανίσεις.Εμφανίσεις που κέρδισαν τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το τηλεοπτικό κοινό. Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε οΤην επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με το buzzer, στο Your Face Sounds Familiar θα δούμεβραδιά και τους:Ίαν Στρατής σε Μανς Ζελμέροβ,Κατερίνα Στικούδη σε Χαντισέ,Μπέττυ Μαγγίρα σε Τάμτα,Ματθλίδη Μαγγίρα σε Ιζάρ Κοέν,Τάνια Μπρεάζου σε Μαχμούντ,Ησαΐας Ματιάμπα σε Σοφία Βόσσου,Θανάσης Αλευράς σε Ελένη Φουρέιρα,Λευτέρης Ελευθερίου σε Stereo Mike (με παρόντα τον Λούκα Γιώρκα),Κρατερός Κατσούλης σε Brotherhood of man.