Νίκος Κοκλώνης-Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δυνατή φιλία και η συνάντηση για το νέο δυνατό project της Barking Well

H φιλία τους μετρά χρόνια, ενώ φέτος συνεργάστηκαν για πρώτη φορά. Που θα τους δούμε μαζί τηλεοπτικά;





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Νίκος Κοκλώνης και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γνωρίστηκαν πριν ακόμα ο Νίκος Κοκλώνης ξεκινήσει την τηλεοπτική του διαδρομή και η φιλία τους αποδείχθηκε δυνατή, αντέχοντας στον χρόνο. Φέτος η σχέση τους απέκτησε και μια νέα διάσταση, καθώς για πρώτη φορά συνεργάζονται: ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ένας από τους style coaches στο Style Me Up, το σόου μόδας του Open σε παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη.Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν χθες το βράδυ, μάλιστα στην παρέα είδαμε και τον Δημήτρη Σκουλό, σε γύρισμα για νέα εκπομπής της Barking Well, το Celebrity Game Night με τη Σμαράγδα Καρύδη, που θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες μέσα από τη συχνότητα του Mega.«Έχω τον όμορφό μου παραγωγό, έχω τον κούκλο μου, αυτός είναι που ευθύνεται για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα καλύτερα πράγματα που γίνονται στην χώρα. Δεν τα παραλέω καθόλου. Να σε έχει καλά ο Θεός, σε αγαπώ πολύ!», δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε στόρι που ανέβασε από τα backstage, με τον Νίκο Κοκλώνη, να αντιδρά με σεμνότητα, λέγοντάς του πως τα παραλέει.