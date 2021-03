The future for me is already a thing of the past -

You were my first love and you will be my last



~Bob Dylan - Love and Theft:

Piano/Vocal/Guitar

Bob Dylan#AgriesMelisses #πρωταγωνιστοζευγαρο #εθνικοςγαμος pic.twitter.com/jFJM1H4jRX — 𝒮𝒽𝑒 𝒲𝒽𝑜 𝑀𝓊𝓈𝓉 𝐵𝑒 𝒪𝒷𝑒𝓎𝑒𝒹 (@Melaplaystowin) March 2, 2021

I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.



~The Lord of the Rings

J.R.R. Tolkien#AgriesMelisses #πρωταγωνιστοζευγαρο #εθνικοςγαμος pic.twitter.com/aok7gd2uFD — 𝒮𝒽𝑒 𝒲𝒽𝑜 𝑀𝓊𝓈𝓉 𝐵𝑒 𝒪𝒷𝑒𝓎𝑒𝒹 (@Melaplaystowin) March 2, 2021

L is for the way you look at me

O is for the only one I see

V is very very extraordinary

E is even more than anyone that you adore💎#AgriesMelisses @zdzS3PxXEWbSXIC @lulukos16 @Marinakas4

(P.S HAPPINESS LOOKS GOOD ON THEM🥰) pic.twitter.com/8WvnetPlgC — Rene_mprkt (@RMprkt) March 2, 2021

Οταν η μαγεία της ηθοποιίας συναντά την ψυχολογία του έρωτα #AgriesMelisses pic.twitter.com/Y4DAhdRu1r — Fina.m (@Finam64379248) March 2, 2021

ΡΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΡΙΟ??? ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ 😭😭😭🤧 #AgriesMelisses pic.twitter.com/VtrJsWpNNY — Εθνική Μπιτσαρα #AgriesMelisses (@ashminastamiri) March 1, 2021

Ένα από τα πιο δυνατά επεισόδια της δημοφιλούς σειράςπαρακολούθησε χθες βράδυ το τηλεοπτικό κοινό. Αυτή τη φορά οι εξελίξεις ήταν ευχάριστες καθώς η Ελένη και ο Λάμπρος ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ενώπιον Θεού και ανθρώπων.Η δικαίωση μεγάλη, καθώς το τηλεοπτικό ζευγάρι μετά από πολλά εμπόδια κατάφερε να τα ξεπεράσει. Μια δυνατή ιστορία αγάπης - από αυτές που δύσκολα συναντάς - σφραγίστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο που δεν είναι άλλος από τα αιώνια δεσμά. Μαρία Κίτσου στο ρόλο τηςκαι ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στο ρόλο τουχάρισαν στο κοινό ανεπανάληπτες ερμηνευτικές στιγμές και δυνατές συγκινήσεις. Το γλέντι δεν στήθηκε μόνο στομε ζουρνάδες και κλαρίνα αλλά και στοκαθώς οι λάτρεις της σειράς περίμεναν μέχρι το 101ο επεισόδιο για να δουν το αγαπημένο τους ζευγάρι να παντρεύεται.Οιέγιναν trend στο twitter και παρά το γεγονός ότι το επεισόδιο είχε το θάνατο του πατέρα τουκαι την παρουσία του μισητούτοαποθέωσε τον τηλεοπτικό γάμο της χρονιάς!

