«To Battle of the Couples έρχεται στις 25 Φεβρουαρίου»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έρωτας, γέλιο, ανταγωνισμός αδρεναλίνη, ένταση: το Battle of the Couples έρχεται στοντην Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στις 21.00 και τα έχει όλα.Πίστευαν ότι η αγάπη τους είναι φτιαγμένη από ατσάλι. Τώρα ήρθε η στιγμή να το αποδείξουν, σε ένα ψυχαγωγικό show που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.12 ζευγάρια θα δοκιμαστούν σε κάθε είδους πρόκληση. Θα υπερβούν τους εαυτούς τους. Θα ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους.Θα κάνουν τα πάντα γιατί στο τέλος μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να πάρει έως 100.000 ευρώ και να αναδειχθεί το «ζευγάρι της χρονιάς».Battle of the Couples, πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον Alpha.